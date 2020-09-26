ألبون يعتبر الفارق بينه وبين فيرشتابن في روسيا "محيّرًا"

وصل ألبون إلى روسيا على إثر منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد ضمن جائزة توسكانا الكبرى قبل أسبوعين، لكنّه اكتفى بالمركز العاشر في تصفيات سوتشي اليوم السبت.

وأكمل القسم الثالث متأخّرًا بـ 1.7 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل لويس هاميلتون، وبفارق 1.1 ثانية عن فيرشتابن الذي تأهّل ثانيًا.

لكنّ التايلاندي "غير متأكّدٍ" من سبب تلك الفجوة، حيث يعتقد بأنّ ذلك مردّه إلى الخطوة التي حقّقها منافسوه إلى الأمام.

وقال حيال ذلك: "لم يكن الشعور سيّئًا في أوّل قسمين، لكن بدا أنّ الآخرين حولي حقّقوا قفزة في الأداء".

وأضاف: "لا أشعر بأنّه كان هناك المزيد في جعبتي. أنا حائرٌ بعض الشيء، لأنّ لفّاتي لم تبدُ مروّعة".

وأكمل: "بالطبع لا تزال هناك بعض الأعشار لكسبها هنا وهناك. لكنّ الفارق ضخم. ذلك مُحيّرٌ بعض الشيء وأمامنا بعض العمل لإنجازه".

وعندما سُئل إن كان قد اعتمد هو وفيرشتابن إعدادات متشابهة للتصفيات، قال ألبون أنّ فيرشتابن كان يعتمد مستوى جرٍ أقلّ، وهو ما يُساعده على الخطوط المستقيمة في سوتشي.

وقال ألبون: "لدى ماكس مستوى ارتكازيّة أقلّ بقليل. بوسعكم رؤية ذلك من خلال السرعة على الخطوط المستقيمة. لكنّه كسب عامل سحب خلف فالتيري بوتاس".