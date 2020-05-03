ألبون يضع حدًا لانتصارات لوكلير عبر فوزه في إنترلاغوس

تقدّم ألبون إلى الصدارة عند الانطلاقة، بينما لحق به لوكلير في المركز الثاني، في ظلّ معاناة ستوفيل فاندورن صاحب قطب الانطلاق الأوّل من انطلاقة كارثيّة.

إذ أنّ ردّة فعل السائق الاحتياطيّ لفريق مرسيدس كانت كارثيّة واحتكّ بإنزو فيتيبالدي ناشئ فيراري، وكذلك جورج راسل سائق ويليامز.

وتراجع راسل إلى المركز الرابع بينما خرج فاندورن وفيتيبالدي من العشرة الأوائل.

وتسبّبت تلك الفوضى في السماح لألبون ولوكلير ببناء أفضليّة مبكّرة مثلما فعلا في السباق الماضي في شنغهاي.

وتبادل السائقان الصدارة مرارًا في الفترة الأولى من أجل الابتعاد عن راسل صاحب المركز الثالث.

وكان لوكلير أوّل من يجري توقّفه منتقلًا إلى إطارات "هارد"، بينما بقي ألبون لبضع لفّات إضافيّة واختار الإنتقال إلى إطارات "ميديوم" الأسرع قليلًا.

وبالرغم من أنّهما واصلا تبادل الصدارة، إلّا أنّ السباق هدأ إثر ذلك بعد أن تلقّى لوكلير عقوبة 3 ثوانٍ لخرقه قوانين حدود المسار.

وبصرف النظر عن تلك العقوبة فقد عبر ألبون خطّ النهاية أوّلًا على المسار ليتفادى تكرارًا افتراضيًا لخيبة الأمل التي أصابته في سباق إنترلاغوس 2019، ويُحقّق فوزه الأوّل بالجائزة الكبرى الافتراضيّة.

وسمحت عقوبة لوكلير بترقية راسل إلى المركز الثاني، وهي النتيجة الأفضل للبريطاني في البطولة حتّى الآن.

أمّا فاندورن فقد تعافى ليحلّ رابعًا أمام زميله في مرسيدس وسائق الفورمولا واحد السابق إستيبان غوتيريز.

وذهب المركز السادس إلى كريستيان لوندغارد، الذي تفوّق على فيتيبالدي ولويس ديليتراز.

وحقّق نيكولاس لاتيفي المركز التاسع مُتقدّمًا على لاندو نوريس الذي لم يُشارك في التصفيات في ظلّ مشاكله التقنيّة المتواصلة مع لعبة الفورمولا واحد الرسميّة.

كما تلقّى عقوبة العبور من خطّ الحظائر لانطلاقته المبكّرة وعقوبات أخرى لاختصاره المنعطفات ما تسبّب في تراجعه من المركز التاسع على المسار إلى العاشر في الترتيب الختامي.

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