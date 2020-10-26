ألبون يُصرّ على عدم مواجهته لضغط إضافي رُغم شائعات استبداله بهلكنبرغ أو بيريز

صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل مؤخّرًا بأنّ الفريق يقيّم خيار ضمّ نيكون هلكنبرغ أو سيرجيو بيريز إذا ما ارتأت العلامة النمساوية في سائق أكثر تمرّسًا المفتاح للمنافسة على بطولة الصانعين في 2021، عندما يخوض الفريق عامه الأخير بدعم مصنعي من هوندا.

كما أكّد ماركو أنّ الفريق خاض بالفعل محادثات مع هلكنبرغ حول شغله دور السائق الاحتياطي في نوربورغرينغ بعدما فحص كورونا غير حاسم خضع له ألبون، وقبل أن يتمّ السماح للتايلندي بالمشاركة بعد تأكّد سلبية فحصه.

وقد عانت ريد بُل في الأعوام الأخيرة من إجل إيجاد سائق ثانٍ قادر على مُجاراة ماكس فيرشتابن، حيث عجز عن ذلك كل من دانييل كفيات وبيير غاسلي وعادا إلى صفوف الفريق الرديف ألفا تاوري.

ولم يختلف الوضع كثيرًا مع ألبون الذي تواجد دومًا خلف زميله الهولندي في هذا الموسم، حيث يملك في جُعبته حاليًا 64 نقطة في مقابل 147 لفيرشتابن.

كما تأثّرت استراتيجية ألبون في سباق نوربورغرينغ الأخير إثر غلق للمكابح تسبب في توقّف مبكّر.

"ما يزال الوضع كما هو، ما نزال نضغط بالطبّع، لكنّني حظيت بالكثير من الدعم من الرفاق هنا، حيث أنّني من جهتي أركّز فقط على السباقات المُقبلة" قال ألبون.

وأضاف: "أعلم أنّه يتعيّن عليّ القيام بعمل جيّد، لكنّني متحفّز بالفعل لتحقيق ذلك. وفيما يتعلّق بالضغط الواقع عليّ، فهنالك دومًا ذلك الشعور، لكن لا يوجد ضغط إضافي، أرغب فقط في خوض بعض السباقات الجيّدة".

في المقابل، أوضح ألبون أنّه لم يقيّم البحث عن فريق آخر، قائلًا: "ما أزال مركّزًا على هذا الموسم، ذلك هو هدفي. أرغب بالتأكيد البقاء في هذا الفريق، وأضغط بشدة من أجل ذلك".

واختتم: "لذا يُمكنك القول بأنّه لا يوجد هنالك ذلك التفكير الخارجي. أركّز فقط على ما بمقدوري القيام به من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

يشار إلى أن ألبون أنهى سباق جائزة البرتغال الكبرى بالمركز 12، في حين أن زميله فيرشتابن وصل إلى منصة التتويج بالمركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس.