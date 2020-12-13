ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

تأهّل ألبون خامسًا في أبوظبي لكنّه كان قادرًا على تجاوز سائق مكلارين لاندو نوريس نحو المركز الرابع خلال الفترة الأولى قبل سيارة الأمان ويقترب من سائق مرسيدس لويس هاميلتون.

وبالرغم من أنّ ألبون لم يضغط على هاميلتون في البداية، فإنّه كان قادرًا على الضغط عليه وتقليص الفارق بينهما من 9 إلى 1.5 ثانية خلال اللفّات الـ 15 الأخيرة ليعبر خطّ النهاية رابعًا.

وتدرس ريد بُل خيار تعويض ألبون بسيرجيو بيريز لموسم 2021، لكنّه أكّدت مرارًا على رغبتها في منح التايلندي أكثر قدرٍ ممكنٍ من الوقت لإثبات جدارته بالمقعد.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق أبوظبي عمّا تعنيه هذه النتيجة لمستقبله، قال ألبون أنّه كان فخورًا بأدائه.

وقال: "شعرت بأنّني قدّمت أفضل عطلة نهاية أسبوعٍ لي على صعيد الأداء".

وأضاف: "أريد شكر شباب المصنع وهنا على كلّ دعمهم. لم نستسلم وواصلنا محاولة إيجاد حلول وجعلي مرتاحًا أكثر داخل السيارة وهذه سيارة صعبة القيادة".

وأكمل: "لكن لمواصلة الضغط وتحقيق أفضل نتيجة لي، من الواضح أنّ ذلك جاء بعد كلّ الضغط نهاية هذا الأسبوع، أنا فخورٌ بنفسي، وأشعر بأنّها كانت طريقة جيّدة لإنهاء العام".

وأردف: "لو لم يكن ذلك كافيًا فإنّ الأمر خارج يديّ. لكن بالطبع أشعر بأنّني فعلت كلّ شيء. سأترك الأمر لأصحاب القرار".

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" في أبوظبي، قال هورنر مدير الفريق أنّه يتّفق مع تقييم ألبون بأنّ هذه كانت أفضل عطلة نهاية أسبوع له هذا العام.

وقال حيال ذلك: "قام أليكس بعملٍ جيّدٍ جدًا اليوم".

وأضاف: "ربّما كانت هذه عطلة نهاية الأسبوع الأقوى له هذا الموسم، وقدّم سباقًا جيّدًا جدًا. ضغط على لويس في نهاية السباق".

وأكمل: "يمنحنا ذلك مجموعة مختلفة بالكامل من المعلومات لتحليلها والعمل عليها وتحديد ما سنفعله".

واختتم بالقول: "ستعلمون بالقرار حالما نتّخذه. لن يتطلّب ذلك الكثير من الوقت".