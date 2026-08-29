ويعيش فريق ويليامز موسمًا صعبًا في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، إذ يحتل حاليًا المركز التاسع في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة، بينما يحتل ساينز وألبون المركزين السادس عشر والسابع عشر في ترتيب السائقين برصيد ست نقاط وخمس نقاط على الترتيب.

وعلى الرغم من التنافس الطبيعي بين زميلي الفريق، أكد ألبون أن القيود الحالية التي تعاني منها سيارة ويليامز تجعل التعاون بينهما أمرًا ضروريًا.

وخلال ظهوره في بودكاست "ذا فاست أند ذا كيوريوس" بعد جائزة هولندا الكبرى، شرح ألبون كيف أن السائقين في فرق أخرى يحجبون أحيانًا بعض البيانات عن زملائهم من أجل تحقيق أفضلية، لكن مثل هذه الأساليب ستكون عكسية بالنسبة إلى ويليامز.

حيث قال: "ما يحدث في بعض الفرق، وأنا أعرف ذلك، هو أنك قد تجد شيئًا في سيارتك، لكنه لن يكون شيئًا لا تستطيع السيارة الأخرى اكتشافه. قد يكون خط السير عند الدخول إلى منعطف، أو اختيار غيار معين، أو اتجاهًا معينًا في الإعدادات، أو الطريقة التي نطبق بها النظام الإلكتروني على السيارة".

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وتابع: "يمكنك أن تجد شيئًا جيدًا، لكنك ببساطة لن تخبر به. يمكنك الاحتفاظ به سرًا في جانبك من المرآب".

وأضاف ضاحكًا: "لكن واقعيًا، بالنسبة لنا، أنا على الأقل لا أفعل ذلك، وربما كارلوس يفعل ذلك، لا أعرف. لكن بسبب قيود سيارتنا، نحن نعمل معًا عليها".

وأكمل: "الأمر أشبه بأن لدينا نحن الاثنين ردود الفعل نفسها تجاه المشكلات نفسها، وبعد ذلك يمكننا تقسيم العمل بين السيارتين. قد تقول إحدى السيارتين: نعم، هذا يعمل، فتتبنى السيارة الأخرى ذلك. وأحيانًا يكون الأمر: هذا يعمل، وهذا يعمل أيضًا، لذا سنأخذ قليلًا من هذا وقليلًا من ذاك. وهكذا نبدّل بين الأشياء أحيانًا".

وأردف: "هذا هو الاتجاه الخاطئ، لذا ذهبت السيارة الأخرى في الاتجاه المعاكس، والآن أصبح ذلك هو الاتجاه الصحيح. لكن هناك توازنًا".

واختتم: "أتذكر أن هذا الأمر كان يحدث أكثر بكثير عندما يكون لديك سائقان ناشئان ويتنافسان على المركز نفسه. يمكنك أن تتخيل أن الأمر يصبح أكثر حدة قليلًا".