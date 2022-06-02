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ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو

شرح أليكسندر ألبون السبب وراء حجزه شارل لوكلير طوال لفة كاملة تقريباً بعد وقفة صيانة حاسمة للغاية كلفت فيراري الكثير في موناكو.

ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو

انتقل ألبون إلى الإطارات الجافة قبل لوكلير الذي انتقل إلى "انترميديت" وكان سائق ويليامز مقتنعاً بأنه يمتلك الوتيرة الكافية بالتالي كان متردداً في ترك سائق فيراري يمر.

وبعد نقاش حيال توقف مبكر للانتقال إلى الإطارات الجافة في اللفة 18، بات ألبون ثاني سائق يبدل إطاراته بعد ميك شوماخر.

لكن كان متفاجئاً من منحه إطارات "هارد" حيث قال لفريقه "لماذا انتقلنا لهذه الإطارات؟".

جاءته الإجابة من فريقه بأن ذلك من أجل مسافة أطول، فردّ: "كلا، لقد تكلمنا عن ذلك بالفعل!".

وكان لوكلير قد توقف وعاد على إطارات "انترميديت" وأثناء خروجه من المنصة، كان ألبون قريباً منه بالفعل.

لكن سائق ويليامز لم يبتعد عن طريق لوكلير، ما تسبب بموجة غضب كبيرة من قبل المونغاسكي عبر اللاسلكي: "هيا! ما هذا بحق ***".

وتمكن سائق فيراري في النهاية من تجاوز ألبون بعد أن علق خلفه لما يقارب لفة كاملة.

وأشار ألبون إلى أنه تشتت بسبب اللاسلكي الذي يطلب منه احترام الأعلام الزرقاء، بينما خسر لوكلير وقتاً حاسماً للغاية نتيجة لذلك.

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وحين سُئِل بعد السباق عن سبب عدم التنحي في وقت أبكر، شدد ألبون على أنه امتلك الوتيرة التي تسمح له بالبقاء في الأمام، وربما لم يكن يدرك بأن لوكلير بات على إطارات "انترميديت" وليس على إطارات الأمطار.

فقال: "كان وضعاً صعباً، لأننا انتقلنا للإطارات الملساء، وكنا نمتلك أفضلية هائلة على صعيد الوتيرة".

وتابع: "لكنها تستغرق منعطفين أو ثلاثةً كي تمنح الوتيرة المطلوبة، وحينها كنت لأصبح سريعاً بما يكفي لأستعيد مركزي منه (لو كنتُ قد تنحيتُ وتركته يمرّ)".

وأردف: "من وجهة نظري، كان من الأسرع بالنسبة لنا كلينا لو بقيتُ أنا أمامه، لأنني كنت قادراً على الابتعاد أمامه. وهذا بالفعل أحد المواقف الغريبة التي قد تحصل في السباقات".

واسترسل: "من وجهة نظري، كان الوضع مقبولاً، لو تركته يمرّ كنتُ لأتجاوزه مجدداً على المقطع المستقيم!".

 

تصوير: صور موتورسبورت

وقال ألبون لفريقه بأن إطاراته الأربعة عانت من بقع تسطّح، ومن ثم تعرض إلى انثقابٍ في إطاره الخلفي ما كان يعني استدعاءه لوضع إطارات "ميديوم" بعد أربع لفات فقط من توقفه السابق ليتراجع حتى آخر الترتيب.

ولاحقاً تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لتجاوزه المنعطف المزدوج واكتساب أفضلية على ميك شوماخر.

وخسر الكثير من الوقت خلال إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر الذي تسبب به شوماخر، قبل أن ينسحب في اللفة 48 بسبب مشكلة غير واضحة في مقدمة السيارة نتيجة الارتدادات.

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