فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ألبون يرفض انتقادات ألونسو: "لم يعد لدينا سائقون يشترون مقاعدهم في الفورمولا 1"

الانتقادات اللاذعة التي وجهها فرناندو ألونسو إلى سائق ويليامز أليكس ألبون وإلى "الثلث الأخير من شبكة الانطلاق" أثارت ردود فعل واسعة في حظيرة الفرق خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 30-10-2026

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ألكسندر ألبون، ويليامز وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

أكد أليكس ألبون أن انتقادات فرناندو ألونسو بشأن احتكاكهما في أوستن كانت "مزعجة عند سماعها"، لكنه رفض ادعاءات السائق الإسباني بأن مستوى السائقين في الثلث الأخير من شبكة الانطلاق متدنٍ.

وكان ألونسو غاضبًا للغاية عقب احتكاكه بألبون في اللفة الأولى على حلبة الأمريكيتين، والذي تسبب في أضرار دائمة لأرضية سيارته، ما حرمه من جزء من الارتكازيّة ومن استغلال الأداء التنافسي الأفضل الذي أظهرته أستون مارتن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ألونسو بعد السباق: "عندما تنطلق من مؤخرة الترتيب، يكون هذا الخطر حاضرًا دائمًا. أعتقد أن مستوى السائقين في الثلث الأخير من شبكة الانطلاق متدنٍ للغاية، كما شاهدنا اليوم مع أليكس. علينا تحسين السيارة والانطلاق من مركز أعلى قليلًا".

واعتُبرت تصريحات ألونسو في البداية رد فعل اعتياديًا بعد السباق، حيث صدر في خضم انفعالات اللحظة، وهو أمر ليس غريبًا على السائق الإسباني المخضرم. لكن عندما طُلب منه توضيح موقفه بعد أربعة أيام في حظيرة الفرق خلال جائزة المكسيك الكبرى، تمسك ألونسو بانتقاداته لألبون بدلًا من التراجع عنها.

وعندما أُبلغ ألبون بموقف ألونسو الحاد، أكد أن شبكة الانطلاق الحالية هي "الأقوى منذ فترة طويلة”.

وقال سائق ويليامز: "أكنّ احترامًا كبيرًا لفرناندو، فقد كنت أتطلع إليه كثيرًا عندما كنت طفلًا، ومن الواضح أن سماع مثل هذه التصريحات ليس أمرًا لطيفًا من نواحٍ عديدة".

وأضاف: "أنت تتسابق أمام سائق كنت تعتبره قدوة لك، لكنني في الوقت نفسه لا أتفق معه. الأمر بهذه البساطة. أعتقد أن مستوى السائقين قوي في جميع مراكز شبكة الانطلاق".

وأكمل: "فمنذ 10 أو 15 عامًا، لم يكن النصف الأخير من شبكة الانطلاق بالمستوى الذي نشهده اليوم. لم يعد لدينا سائقون يشترون مقاعدهم في الفورمولا 1. وإذا كان عليّ قول شيء، فسأؤكد أن شبكة الانطلاق الحالية هي الأقوى منذ فترة طويلة".

وفيما يتعلق بالمعركة التي جمعته بألونسو في أوستن، قال ألبون: "اعتقدت أنها كانت معركة جيدة، وخضنا صراعًا ممتعًا. من الواضح أنه لم يرَ الأمر بالطريقة نفسها، لكنها كانت معركة امتدت طوال السباق. وحتى الاحتكاك نفسه في تلك اللحظة، اعتقدت أنه كان متكافئًا إلى حد كبير، بالنظر إلى موقع السيارتين على الحلبة".

وحظي ألبون بدعم شارل لوكلير سائق فيراري وسائق ألبين بيير غاسلي، وسائق هاس أوليفر بيرمان، وسائق كاديلاك سيرجيو بيريز، عندما طُلب منهم التعليق على تصريحات ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي للسيارات قبل انطلاق الحدث.

وقال غاسلي مازحًا: "حسنًا، يسعدني أنني في النصف الأول من الشبكة، فقد نجحت في اجتياز هذا الاختبار بنفسي".

وأضاف: "لا بد من الإعجاب بفرناندو بسبب التصريحات التي يدلي بها. لم أشاهد سباقه، لكنني أستطيع القول إن مستوى السائقين على شبكة الانطلاق يُعد على الأرجح من بين الأعلى، بالنظر إلى السائقين الموجودين حاليًا، وفقًا لما شاهدته خلال السنوات التسع الماضية تقريبًا. فقد رأيت أساليب قيادة أكثر تهورًا عندما انضممت إلى البطولة مقارنة بما أشاهده الآن".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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