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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

ألبون يخطط "لزعزعة" استراتيجية مرسيدس في السباق الحاسم للمستقبل في أبوظبي

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ألبون يخطط "لزعزعة" استراتيجية مرسيدس في السباق الحاسم للمستقبل في أبوظبي

يخطط أليكسندر ألبون لمساعدة زميله ضمن صفوف ريد بُل ماكس فيرشتابن عبر "زعزعة" استراتيجية غريمتهما مرسيدس في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي.

قدّم ألبون ما شعر بأنّها أفضل تأدياته في التصفيات لهذا الموسم عبر تأّهّله بالمركز الخامس على شبكة انطلاق ما قد يكون سباقًا حاسمًا لمستقبله بينما يحاول الحفاظ على مقعده في ريد بُل للموسم المُقبل.

وقد منحت إدارة ريد بُل التايلندي حتى السباق الختامي من الموسم من أجل أن يبرهن على أحقيته بمقعد الفريق في مواجهة منافسة قوية من سيرجيو بيريز.

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هذا وتأهّل الثلاثة الأوائل - فيرشتابن، فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون - جميعهم على إطارات ميديوم.

مع ذلك، ارتكب ألبون خطأ خلال طلعته على إطارات ميديوم في القسم الثاني للتصفيات، وعليه سينطلق على إطارات سوفت، على غرار صاحب الأداء المفاجئ الذي سينطلق رابعًا لاندو نوريس سائق مكلارين.

ولطالما كان فيرشتابن وحيدًا لمعظم الموسم في مواجهة هاميلتون وبوتاس، ما منح منافسَيه مزيدًا من الخيارات الاستراتيجية.

وعند سؤاله عما إذا كانت خطته هي مساعدة الهولندي على التفوّق على ثنائي مرسيدس، قال ألبون: "نعم، ذلك هو الهدف".

وأضاف: "بالطبع من المؤسف أنني خرجت قليلًا عن المسار خلال طلعتي على إطارات ميديوم، حيث لم نرغب المخاطرة باعتمادها مرة أخرى للطلعة الثانية في القسم الثاني للتصفيات، لذلك آثرنا وضع إطارات سوفت، وهو ليس الخيار المثالي، كون التآكل مرتفع للغاية هنا. لذلك أعتقد بأنّ الفترة الأولي في السباق ستكون صعبة بعض الشيء".

وتابع: "لكن خطتي تقضي بأن أبقى قريبًا، وأكون متواجدًا ضمن المنافسة. لدينا لاندو بيني وبين مرسيدس، لقد قدم لفة جيّدة للغاية في الواقع، لهذا علينا وضع ذلك بالاعتبار. سنركز على تقديم انطلاقة جيّدة ومحاولة التواجد في المنافسة وزعزعة استراتيجية مرسيدس".

وفيما يتعلق بمستقبله في البطولة، أصرّ ألبون على أنّه لا يعلم متى ستتخذ ريد بُل قرارها تحديدًا.

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فقال: "يتمحور الأمر أكثر من جهتي حول القيام بأفضل عمل ممكن الآن، حيث أنّ خوض تصفيات جيّدة اليوم كان أمرًا رائعًا".

واختتم: "سيكون من الرائع بالطبع أن أعلم القرار النهائي، لكن هنالك العُطل بعد هذه الجولة، لذلك سأكون مع العائلة، ولن يكون هنالك المزيد من السباقات، لهذا لن أفكر بشكل مستمر حيال الأمر، سآكل الديك الرومي!".

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