السابق / ويليامز ترفع النقاب عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد التالي / معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023
فورمولا 1 / إطلاق سيارة ويليامز 2023 أخبار

ألبون يحذّر بأن أمام ويليامز "طريقًا طويلة" من أجل تحقيق التقدم في الفورمولا واحد

اعترف أليكس ألبون بأن فريقه ويليامز أمامه "طريق طويلة" من أجل التقدم في ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام.

ألبون يحذّر بأن أمام ويليامز "طريقًا طويلة" من أجل تحقيق التقدم في الفورمولا واحد

أكملت ويليامز موسم 2022 في المركز العاشر والأخير في ترتيب الصانعين، بعدما سجل الفريق 8 نقاط فقط - أقل بـ 27 نقطة من أقرب منافسيه ألفا تاوري.

حيث شدد ألبون على أنه وزميله الجديد لوغان سارجينت عليهما العمل عن قرب سويًا من أجل المساعدة على تطوير السيارة الجديدة "اف دبليو45"، والتي سيتم اختبارها للمرة الأولى ضمن التجارب الاستعراضية الأسبوع المُقبل.

مع ذلك، اعترف التايلندي بأنه التحدي لن يكون سهلًا بينما يتعين على الفريق تحقيق خطوات كبيرة من الموقع الذي كان فيه العام الماضي.

اقرأ أيضاً:

فقال: "بالطبع يأتي لوغان بخبرة جديدة إلى الفريق، أو بمعنى آخر، بخبرة أقل من سائق مثلي".

وأضاف: "لكن علينا أن نكون واقعيين، حيث أن الكثير سيعتمد على محاولة العمل سويًا، إذ ما تزال أمامنا طريق طويلة".

وتابع: "لقد قمنا بحصص على جهاز المحاكاة لشهر الآن، ونحقق تقدمًا. الأمر الأهم هو أن البيانات هي ذاتها، فلدينا جوانب متشابهة نرغب بتحسين السيارة فيها".

وأكمل: "وكما سبق وقلنا، فإننا نقوم بجهود واقعية هنا من أجل التقدم بالسيارة إلى الأمام. إذ أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين وصادقين حيال الموقع الذي نتواجد فيه لنرى كيف سيكون الوضع في البحرين".

المشاركات
التعليقات

ويليامز ترفع النقاب عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

أحدث الأخبار

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

فورمولا 1

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة" ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

فورمولا 1

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023 معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

فورمولا 1

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.