ألبون يحذّر بأن أمام ويليامز "طريقًا طويلة" من أجل تحقيق التقدم في الفورمولا واحد

أكملت ويليامز موسم 2022 في المركز العاشر والأخير في ترتيب الصانعين، بعدما سجل الفريق 8 نقاط فقط - أقل بـ 27 نقطة من أقرب منافسيه ألفا تاوري.

حيث شدد ألبون على أنه وزميله الجديد لوغان سارجينت عليهما العمل عن قرب سويًا من أجل المساعدة على تطوير السيارة الجديدة "اف دبليو45"، والتي سيتم اختبارها للمرة الأولى ضمن التجارب الاستعراضية الأسبوع المُقبل.

مع ذلك، اعترف التايلندي بأنه التحدي لن يكون سهلًا بينما يتعين على الفريق تحقيق خطوات كبيرة من الموقع الذي كان فيه العام الماضي.

فقال: "بالطبع يأتي لوغان بخبرة جديدة إلى الفريق، أو بمعنى آخر، بخبرة أقل من سائق مثلي".

وأضاف: "لكن علينا أن نكون واقعيين، حيث أن الكثير سيعتمد على محاولة العمل سويًا، إذ ما تزال أمامنا طريق طويلة".

وتابع: "لقد قمنا بحصص على جهاز المحاكاة لشهر الآن، ونحقق تقدمًا. الأمر الأهم هو أن البيانات هي ذاتها، فلدينا جوانب متشابهة نرغب بتحسين السيارة فيها".

وأكمل: "وكما سبق وقلنا، فإننا نقوم بجهود واقعية هنا من أجل التقدم بالسيارة إلى الأمام. إذ أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين وصادقين حيال الموقع الذي نتواجد فيه لنرى كيف سيكون الوضع في البحرين".