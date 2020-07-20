ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى

نبّه جو باور مندوب "فيا" التقني، حكام السباق في المجر إلى أن ريد بُل استعملت أجهزة لتنظيف الأوراق المتساقطة - والتي تستعمل عادة لتبريد السيارة - لمحاولة تجفيف موقع سيارة ألبون، بعد تساقط قليل من الأمطار.

وكان مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد قد أرسل مذكرة إلى الفرق أكد فيها عدم السماح بتجفيف المسار بأيّة طرق اصطناعية.

وأعلن الحكام خلال السباق أنهم سيقومون بدراسة الواقعة، في إشارة إلى إمكانية خرق الفقرة 22.3 من اللوائح الرياضية.

وتنص الفقرة السابقة على "عدا عن القيادة على المسار، لا يحق للمنافسين محاولة تعديل حالة المسار بأي شكل".

لكن وبعد لقاء ممثل عن فريق ريد بُل عقب انتهاء السباق، وجد الحكام أن الفريق لم يحاول تجفيف موقع السيارة.

حيث جاء في بيان "فيا": "راجع الحكّام الفيديو المتعلق بالحادثة، وتوصلوا إلى استنتاج بأن الفريق لم يحاول تعديل مستوى التماسك على سطح المسار".

وذلك يعني أن ألبون سيحتفظ بمركزه الخامس الذي أحرزه في السباق.

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من جهته، أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قبل قرار الحكام النهائي، أن العلامة النمساوية لم تكن تنوي تجفيف موقع السيارة على الإطلاق.

فقال: "لا أعتقد أنه كانت هناك أية محاولات متعمدة في هذه الحالة. لم أتكلم مع الفريق بعد. لكنني آمل ألا يشكل ذلك أية مشكلة".

واختتم: "لكن من الواضح أن أحداً ما بلّغ عن الواقعة. لذا سأنتظر لأسمع رد الفريق".

يشار إلى أنه وفي حالات خاصة مثل الأمطار الغزيرة ومع إذن من مدير السباق، يمكن للفرق نصب مظلات فوق السيارات لإبقاء مواقعها جافة قبل انطلاق السباق.