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ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية

تلقى أليكسندر ألبون سائق ويليامز عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لسباق جائزة أستراليا الكبرى وذلك بعد احتكاكه مع لانس سترول سائق أستون مارتن في المنعطف الأول على حلبة جدة.

ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية

ضمن محاولة التقدم على سترول إلى المركز 11 مع نهاية سباق جائزة المملكة العربية السعودية، اتجه ألبون إلى الجهة الداخلية لسائق أستون مارتن مع بداية اللفة 48.

لكن ألبون لم يتمكن من مجاراة سترول تماماً، ليرتطم بالجهة الجانبية لسيارة الكندي ما تسبب بتضرر إطار ألبون الأمامي الأيمن وانسحابه.

وانزلقت سيارة سترول في المنعطف الثاني لكنه تمكن من العودة للمسار وإكمال السباق، لكن بفارق لفة عن الفائز ماكس فيرشتابن.

نتيجة لذلك، وجد الحكام أن أليكسندر هو المذنب في الحادثة ليتلقى عقوبة التراجع ثلاث مراكز على شبكة انطلاق سباق أستراليا.

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حيث جاء في بيان الحكام: "سمع الحكام وجهة نظر سائق السيارة رقم 23 (أليكنسدر ألبون) وسائق سيارة 18 (لانس سترول)، وكذلك مسؤولي الفريقين، وقاموا بدراسة لقطات الإعادة للحادثة".

وأكمل البيان: "حاولت السيارة رقم 23 تجاوز السيارة رقم 18 عبر الكبح المتأخر. لكنها تعرضت لقفل وارتطام بالسيارة رقم 18 في قمة المنعطف. وجدنا أن السيارة رقم 23 تتحمل المسؤولية في الحادثة".

كما تلقى ألبون كذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته الخاصة "سوبر لايسنس".

يشار إلى أن ويليامز وأستون مارتن هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يسجلا النقاط بعد في موسم 2022.

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