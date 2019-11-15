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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / تقرير التجارب

ألبون يتصدّر التجارب الأولى الرطبة ويتعرض لحادث في البرازيل

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ألبون يتصدّر التجارب الأولى الرطبة ويتعرض لحادث في البرازيل
من قبل:
15-11-2019

تمكّن أليكسندر ألبون سائق ريد بُل من تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى الرطبة ضمن جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، لكنّه تعرّض لحادث في نهايتها عند انتقال السائقين إلى الإطارات الملساء.

بالرغم من أنّه بدا أنّ الحصّة قد تتأجّل بسبب حالة المسار نتيجة تهاطل أمطار غزيرة على الحلبة، إلّا أنّ إدارة السباق قرّرت على إثر لفّة استطلاعيّة لسيارة الأمان بأنّ المسار آمن.

ودخل بعض السائقين إلى الحلبة على إطارات "فول ويت" لاختبار الظروف، لكنّ جميعهم اقتصروا على لفّة استطلاعيّة.

لكنّ حالة المسار بدأت بالتحسّن والجفاف بشكلٍ تدريجي ما دفع عدّة سائقين آخرين للتوجّه إلى الحلبة لإجراء المزيد من اللفّات الاستطلاعيّة، وبعد أن كان أوّل من يُسجّل زمنًا، تلقى لوكلير تعليمات بالتوجّه إلى خطّ الحظائر من أجل تغيير إطاراته والانتقال إلى إطارات "انترميديت".

وبدا لوهلة أنّ سيباستيان فيتيل واجه مشكلة في سيارته عندما أبطأ بشكلٍ كبير خلال لفّة عودته إلى خطّ الحظائر قبل أن يبدأ الميكانيكيون بتفكيك القسم الخلفي لدى عودته إلى المرآب.

لكن تبيّن أنّ الفريق بصدد تغيير الجناح الخلفيّ بآخر اختباري لتقييمه في ما تبقّى من عمر الحصّة.

وجفّ المسار بشكلٍ كافٍ لدفع إدارة السباق إلى السماح باستخدام نظام "دي آر اس" وهو ما ساعد ألبون على التقدّم إلى الصدارة.

وفي حين أنّ أغلب سائقي الصدارة توجّهوا إلى الحلبة في آخر 4 دقائق على إطارات ملساء، لكنّ أغلبهم انزلق في مختلف مناطق الحلبة، حيث قال ماكس فيرشتابن- الذي انزلق بدوره عند المنعطف الأوّل وكاد أن يصطدم بالجدار: "الحلبة زلقة" وذلك بالرغم من ظهور خطّ جاف.

لكنّ البرنامج انتهى مبكّرًا إثر رفع العلم الأحمر نتيجة تعرّض ألبون لحادث عند المنعطف الـ 12 بعد أن فقد السيطرة على سيارته وتوجّهت على العشب نحو الجدار الجانبي.

وكان سائق ريد بُل غاضبًا جدًا على اللاسلكي، خاصة أنّ هذا الحادث جاء بعد أيّام قليلة من إعلان بقائه في صفوف الفريق للعام المقبل.

وذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي تقدّم على ثنائيّ فيراري فيتيل وشارل لوكلير، بالرغم من أنّ ثلاثتهم سجّلوا أزمنتهم مبكّرًا قبل السماح باستخدام نظام "دي آر اس".

وحلّ كارلوس ساينز الإبن خامسًا أمام نيكو هلكنبرغ ودانيال ريكاردو.

ونجح ثنائيّ تورو روسو بيير غاسلي ودانييل كفيات في التواجد في المركزين الثامن والتاسع، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

أمّا لويس هاميلتون فلم يُسجّل أيّ زمن وتذيّل الترتيب رفقة فيرشتابن.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة
1 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 9 1:16.142     203.729
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 10 1:16.693 0.551 0.551 202.266
3 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 13 1:17.041 0.899 0.348 201.352
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 13 1:17.285 1.143 0.244 200.716
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 16 1:17.786 1.644 0.501 199.424
6 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 8 1:17.899 1.757 0.113 199.134
7 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 9 1:17.985 1.843 0.086 198.915
8 10 France بيير غاسلي تورو روسو 17 1:18.100 1.958 0.115 198.622
9 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 16 1:18.274 2.132 0.174 198.180
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 15 1:18.559 2.417 0.285 197.461
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 18 1:18.779 2.637 0.220 196.910
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 10 1:19.247 3.105 0.468 195.747
13 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 6 1:19.414 3.272 0.167 195.335
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 12 1:19.532 3.390 0.118 195.046
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 18 1:19.600 3.458 0.068 194.879
16 40 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 16 1:20.010 3.868 0.410 193.880
17 8 France رومان غروجان هاس 3        
18 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 1        
19 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 3        
20 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس          
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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