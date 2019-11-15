ألبون يتصدّر التجارب الأولى الرطبة ويتعرض لحادث في البرازيل

بالرغم من أنّه بدا أنّ الحصّة قد تتأجّل بسبب حالة المسار نتيجة تهاطل أمطار غزيرة على الحلبة، إلّا أنّ إدارة السباق قرّرت على إثر لفّة استطلاعيّة لسيارة الأمان بأنّ المسار آمن.

ودخل بعض السائقين إلى الحلبة على إطارات "فول ويت" لاختبار الظروف، لكنّ جميعهم اقتصروا على لفّة استطلاعيّة.

لكنّ حالة المسار بدأت بالتحسّن والجفاف بشكلٍ تدريجي ما دفع عدّة سائقين آخرين للتوجّه إلى الحلبة لإجراء المزيد من اللفّات الاستطلاعيّة، وبعد أن كان أوّل من يُسجّل زمنًا، تلقى لوكلير تعليمات بالتوجّه إلى خطّ الحظائر من أجل تغيير إطاراته والانتقال إلى إطارات "انترميديت".

وبدا لوهلة أنّ سيباستيان فيتيل واجه مشكلة في سيارته عندما أبطأ بشكلٍ كبير خلال لفّة عودته إلى خطّ الحظائر قبل أن يبدأ الميكانيكيون بتفكيك القسم الخلفي لدى عودته إلى المرآب.

لكن تبيّن أنّ الفريق بصدد تغيير الجناح الخلفيّ بآخر اختباري لتقييمه في ما تبقّى من عمر الحصّة.

وجفّ المسار بشكلٍ كافٍ لدفع إدارة السباق إلى السماح باستخدام نظام "دي آر اس" وهو ما ساعد ألبون على التقدّم إلى الصدارة.

وفي حين أنّ أغلب سائقي الصدارة توجّهوا إلى الحلبة في آخر 4 دقائق على إطارات ملساء، لكنّ أغلبهم انزلق في مختلف مناطق الحلبة، حيث قال ماكس فيرشتابن- الذي انزلق بدوره عند المنعطف الأوّل وكاد أن يصطدم بالجدار: "الحلبة زلقة" وذلك بالرغم من ظهور خطّ جاف.

لكنّ البرنامج انتهى مبكّرًا إثر رفع العلم الأحمر نتيجة تعرّض ألبون لحادث عند المنعطف الـ 12 بعد أن فقد السيطرة على سيارته وتوجّهت على العشب نحو الجدار الجانبي.

وكان سائق ريد بُل غاضبًا جدًا على اللاسلكي، خاصة أنّ هذا الحادث جاء بعد أيّام قليلة من إعلان بقائه في صفوف الفريق للعام المقبل.

وذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي تقدّم على ثنائيّ فيراري فيتيل وشارل لوكلير، بالرغم من أنّ ثلاثتهم سجّلوا أزمنتهم مبكّرًا قبل السماح باستخدام نظام "دي آر اس".

وحلّ كارلوس ساينز الإبن خامسًا أمام نيكو هلكنبرغ ودانيال ريكاردو.

ونجح ثنائيّ تورو روسو بيير غاسلي ودانييل كفيات في التواجد في المركزين الثامن والتاسع، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

أمّا لويس هاميلتون فلم يُسجّل أيّ زمن وتذيّل الترتيب رفقة فيرشتابن.

نتيجة الحصّة: