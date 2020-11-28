ألبون يأمل أن "يزعزع" استراتيجيّة مرسيدس من مركزه الرابع

تعافى ألبون من حادثه في التجارب الحرّة الثانية على حلبة البحرين الدوليّة ليخطف المركز الرابع على شبكة الانطلاق.

ومثّلت هذه أفضل نتيجة تأهيليّة للتايلاندي منذ جائزة توسكانا الكبرى في سبتمبر.

وعندما سُئل إن كان ذلك مصدر راحة له بعد حادثه في التجارب الحرّة الثانية، قال ألبون أنّه دائمًا ما شعر بوتيرة جيّدة لسيارته "آر.بي16" في البحرين.

وقال حيال ذلك: "كانت الحصّتان الأولى والثالثة جيّدتان بكلّ صدق، لذا لم يبدُ المركز الرابع غير واقعيّ".

وأضاف: "شعرت بأنّ ذلك ممكنٌ بالتأكيد قبل التصفيات. بالطبع من الجيّد فعل ذلك وكان شعوري جيّدًا نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "خاصة منذ اليوم، كان هناك تناغمٌ جيّدٌ مع السيارة. آمل أن نتمكّن من زعزعة استراتيجيّة مرسيدس وسنرى ما سيكون بوسعنا فعله".

وكانت ريد بُل قد اضطرّت لتغيير هيكل سيارة ألبون بسبب الضرر الفادح الذي لحق بسيارته في الحادث، لكنّ ذلك لم يُؤثّر على ثقته.

وقال ألبون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الفوارق التي شعر بها إثر تغيير الهيكل: "الجودة عالية جدًا بالنسبة لفريقٍ مثل ريد بُل، لن تحظى بفوارق كبيرة".

ثمّ تابع: "لم أشعر بأيّ شيء من جانبي على الأقلّ. يتمحور الأمر حول الإعدادات والشعور والثقة".

وأضاف: "لكنّني سعيدٌ بثقتي بكلّ صدق. كان خطأً غبيًا بالأمس، لذا علمت بأنّني سأتجاوزه سريعًا وأركّز على اليوم".

وتأخّر ألبون بستّة أعشارٍ من الثانية عن زمن زميله فيرشتابن، لكنّه قال بأنّه واجه صعوبة في استعادة سرعته على إطارات "سوفت" في القسم الثالث بعد أن سجّل أفضل أزمنته في القسم الثاني على إطارات "ميديوم".

وقال حيال ذلك: "واجهت بعض الانزلاقات في أماكن لم أرد فيها مواجهة ذلك، وتعيّن عليّ خفض سرعتي الدُنيا كثيرًا".

وأضاف: "من الواضح أنّ الوقت على المسار كان أقلّ ممّا أردته، لذا كان عليّ التعويض قليلًا على السيارة الجديدة واستعادة سرعتي".

وأكمل: "لم يكن الوضع سيّئًا، أراد الجميع إطارات ميديوم، لذا اختبرنا إطارات سوفت في المحاولة الثانية وأعتقد بأنّ آخر مرّة سجّلت فيها زمنًا على إطارات سوفت كانت في القسم الأوّل".