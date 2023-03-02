ألبون: ويليامز تبدو الفريق الأبطأ في البحرين

أكملت ويليامز موسم 2022 في المركز الأخير في ترتيب الصانعين، وبينما يشعر ألبون بأن الفرق قد حققت تقدمًا بالمقارنة مع العام الماضي، فإنه ما يزال يعتقد بأن سيارة "اف.دبليو45" الجديدة ستكون الأبطأ على شبكة انطلاق سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023.

حيث قال: "يمكن القول بأنني متشائم أكثر بعض الشيء من كوني متفائل، لذلك أعتقد بأننا الفريق الأبطأ، على الأقل من خلال المؤشرات الأولى من التجارب الشتوية".

في المقابل، يعوّل ألبون على الموثوقية الجيدة التي أظهرتها ويليامز من أجل أن تنجح بتسجيل النقاط ضمن ما يبدو أنها معركة شرسة ضمن مجموعة الوسط.

"عليك أن تكون واقعي، نحن بالتأكيد صنعنا سيارة أفضل على صعيد الوتيرة، الجميع فعل ذلك، لذلك المعدلات كلها نسبية" قال ألبون.

وأضاف: "نأمُل أن نحصل على فرص تسجيل النقاط، لكن ذلك لن يكون سهلًا، ويجب أن تتهيأ أمور من أجل حصول ذلك".

وتابع: "عندما أنظر إلى التجارب، فقد تمتعنا بموثوقية جيدة للغاية، والسباق الأول من الموسم عادة ما يشهد مشاكل في الموثوقية، إذ نأمُل أن نستطيع استغلال ذلك".

وأكمل: "لكن على صعيد الوتيرة، فهنالك الكثير من الفرق التي حققت قفزات كبيرة، وأبرزهم من منافسينا المباشرين، ألفا تاوري ومكلارين على الأرجح، لذلك أعتقد أننا ما نزال متأخرين بعض الشيء".