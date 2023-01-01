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ألبون: ويليامز بحاجة لحل نقاط تقلّب ذروات سيارة 2023

قال أليكس ألبون أنّ فريقه ويليامز بحاجة لـ "شوبك" من أجل ضمان أنّ سيارة 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد تحلّ مشاكل ضعف استقرار الأداء التي عانت منها سابقتها.

ألبون: ويليامز بحاجة لحل نقاط تقلّب ذروات سيارة 2023

أشار ألبون، الذي أخذ مكان جورج راسل في الحظيرة البريطانيّة بعد عامٍ على دكّة الاحتياط، إلى أنّ سيارة "اف.دبليو44" كانت متقلّبة ذروات الأداء من حلبة إلى أخرى.

وقال التايلندي: "يبدو أنّنا واجهنا عامًا مشابهًا للغاية للذي واجهه جورج سابقًا. لم أكن سريعًا على كلّ الحلبات. سيارتنا فريدة. يبدو أنّها تتناسب مع خصائص حلبات معيّنة. وعندما تأتي تلك الظروف، فيبدو أنّنا قادرون على استغلالها".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا كنّا جيّدين جدًا أيّامن السبت على مدار العام، وهو ما يخلق فرصًا لم تكن لتُتاح. لكنّ ذلك مُخيّبٌ كذلك في ذات الوقت، لأنّنا نريد المنافسة بشكلٍ دائم".

وأردف: "نجد أنفسنا في المركزين الأخيرين أحيانًا. وكان ذلك موقعنا في أغلب الأحيان وكنّا نقتنص الفرص عندما لا يكون الآخرون في يومهم".

وأكمل: "من الواضح أنّنا نريد تحقيق الكثير من النقاط، وعندما لا نتمكّن من فعل ذلك، فإنّنا نُنافس لتحقيقها على الأقل. لكنّ ذلك ليس واقعنا حاليًا".

وأشار ألبون إلى أنّ الفريق يُدرك ما عليه فعله لتحسين السيارة الجديدة.

وقال: "أرى أنّه عليك العمل على جميع الجوانب. نعلم حدود السيارة وفق شعورنا داخلها إلى جانب بيانات جي بي اس. الجوانب التي علينا العمل عليها واضحة. لكنّ فعل ذلك أمرٌ آخر. ينصب تركيزنا على حلّ تلك التقلّبات، لنقل استخدام شوبك لتسوية كلّ شيء والحصول على أداء ثابت".

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