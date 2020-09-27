ألبون ولاتيفي يتراجعان على شبكة الانطلاق في روسيا إثر تغييرهما لعلبة التروس

تأهّل ألبون في المركز العاشر في سوتشي، لكنّه الآن سيتراجع لينطلق من المركز الـ 15 نتيجة تلك العقوبة، في حين سيتراجع لاتيفي إلى المركز الـ 12 بعد تأهّله بالمركز الـ 19 في التصفيات.

وقد أكّد الموفد التقني لفيا جو باور ضمن تقريره قُبيل السباق أنّ ريد بُل وويليامز طلبتا تغيير علبة التروس على السيارتين مساء أمس السبت.

وجاء في تقرير باور بخصوص ألبون: "تم استبدال علبة التروس بموافقة الموفد التقني لفيا عقب طلب مكتوب من الفريق بشأن ذلك، حيث يتوافق ذلك مع المادة 34.2 من اللوائح الرياضية لموسم 2020. وقد أتى ذلك التغيير على علبة التروس قبل انقضاء فترة السباقات الستة المتتالية، وعليه لا يتوافق ذلك مع المادة 23.5 من القوانين، حيث أحيل تلك المسألة للمراقبين من أجل الفصل فيها".

وتأتي تلك العقوبة لتزيد من معاناة ألبون الذي شعر بحيرة كبيرة بعد تصفيات الأمس إثر افتقاره للوتيرة بالمقارنة مع زميله الذي سينطلق من المركز الثاني بفارق أكثر من ثانية عن التايلندي.

في المقابل، تضمن عقوبة لاتيفي ألّا ينطلق كيمي رايكونن من المركز الأخير، حيث سيتقدم إلى المركز الـ 19، في الوقت الذي يستعد فيه الفنلندي لمعادلة رقم روبنز باريكيلو لأكبر عدد من الانطلاقات في الفورمولا واحد.