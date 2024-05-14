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ألبون: نقص أداء ويليامز في الفورمولا واحد بمثابة "إدراك" لحجم المهمة المقبلة

قال أليكسندر ألبون أن نقص تنافسية فريقه ويليامز حتى الآن في موسم 2024، أعطاه نظرة حول كمية العمل المطلوبة لتسجيل النقاط بشكل متكرر في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. 

ألكسندر ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

مسار أداء ويليامز التصاعدي لم يستمر حتى الآن في عام 2024 بسبب سيارة ليست تنافسية بالشكل الذي توقع الفريق. 

ويليامز هو أحد فريقين - إلى جانب ساوبر - لم يسجلا النقاط حتى الآن بعد ست جولات، حيث احتل ألبون المركز 11 مرتين كأفضل نتائجه. 

ولم ينجح زميله في الفريق لوغان سارجنت بتحقيق مركز أعلى من الرابع عشر.

وتأثر الفريق البريطاني أيضاً بالتأخير في إنتاج قطع الغيار والهياكل الاحتياطية، حيث اضطر سارجنت للغياب عن جائزة أستراليا بعد تضرر سيارة ألبون وعدم وجود قطع غيار احتياطية، حيث قرر الفريق إعطاء هيكل سارجنت إلى زميله في الفريق.

ويرى ألبون أن كل هذه العوامل جعلته يدرك كمية العمل المطلوبة بعد الآن لكي يواصل ضمن خضم المنافسة على النقاط بانتظام، لكنه يصر على ثقته الكاملة في استراتيجية مدير الفريق جايمس فاولز.

فقال: "أود القول أننا طلبنا الكثير من الفريق منذ العام الماضي حتى العام الحالي".

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وأكمل: "يمكنك أن ترى أن جايمس بذل جهداً كبيراً في تحريك الفريق إلى الأمام، ومحاولة إعادة الفريق إلى المستوى الذي يجب أن نتنافس فيه، على الأقل في الوقت الحالي".

وأردف: "في الوقت الحالي، لدي الكثير من الثقة في جايمس لاتخاذ القرارات الصحيحة، وهذا هو الطريق الصحيح للتعامل مع الأمور".

وأضاف: "ذلك بمثابة إدراك إلى حد ما، حول الخطوات التي علينا اتخاذها لنصبح أحد تلك الفرق".

وعلى الرغم من نقص النقاط حتى الآن في عام 2024، يعتقد ألبون أن فريق ويليامز يواصل التقدم لتأسيس قاعدة أقوى وذلك نتيجة للتغييرات من قبل فاولز منذ انضمامه في بداية موسم 2023.

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