ألبون: موسم 2022 هو الأقوى لي في الفورمولا واحد

تخلّت ريد بُل عن ألبون بعد موسم 2020 الصعب الذي عرف معاناته لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن.

وأمضى التايلندي العام الماضي في بطولة "دي تي ام" قبل انضمامه إلى ويليامز كبديلٍ لجورج راسل هذا الموسم.

وحقّق النقاط في ثلاث مناسبات، حيث حلّ تاسعًا في أستراليا وعاشرًا في كلٍ من ميامي وسبا.

"أعتقد بأنّه كان عامًا صعبًا على عدّة أصعدة" قال ألبون عندما سُئل منق بل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تقييمه لعامه.

وأضاف: "أشعر بأنّه كان عامًا إيجابيًا للغاية على الصعيد الشخصي. أعتقد بأنّه كان عامي الأقوى في الفورمولا واحد. لم أُكمل الكثير من الأعوام، لكنّه كان الأقوى بين أعوامي الثلاثة".

وأردف: "أشعر بأنّني تطورت كسائق. وهو الأمر الأهم. أشعر بأنّه مع الخبرة التي جمعتها على مدار الأعوام القليلة الماضية فإنّني قادرٌ على تطبيقها بالشكل الصحيح.

وأكمل: "من الصعب التقييم من الخارج. لكن بالنسبة لي خلف المقود فقد بدا العام إيجابيًا للغاية".

وقال ألبون بأنّه استعاد ثقته التي فقدها بعد فترته الصعبة في ريد بُل.

وقال: "أعتقد ذلك. أعتقد بأنّ الأمر الأساسي هو التمتّع بالثقة داخل السيارة. استعدت الثقة التي تحتاجها لتكون سريعًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّني كنت متقنًا للسيارة هذا العام. أشعر بأنّني كنت قادرًا على دفعها إلى الحدود القصوى. وذلك أمرٌ عانيت معه في 2020 وبدأت أفقد السلطة على السيارة بشكلٍ عام".