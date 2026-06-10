







يستعد ألكسندر ألبون ليصبح أكثر سائق خوضاً للسباقات في تاريخ فريق ويليامز للفورمولا 1، وسيحتفل بهذه المناسبة بارتداء خوذة خاصة تكريماً لنايجل مانسيل.

كلا السائقين يتقاسمان حالياً الرقم القياسي البالغ 95 مشاركة في سباقات الجائزة الكبرى مع الفريق البريطاني، لكن جائزة إسبانيا الكبرى هذا الأسبوع ستشهد تجاوز ألبون لمانسيل بعد أن عادل رقمه في موناكو.

وسيخوض ألبون السباق بخوذة تحمل تصميماً بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر، مشابهة جداً للخوذة التي استخدمها مانسيل في عام 1992، وهو العام الذي تُوّج فيه بطلاً للعالم مع ويليامز.

حيث قال ألبون: "من المذهل أن أفكر أنني خضت سباقات أكثر مع هذا الفريق التاريخي مقارنةً بأحد أعظم أساطير الرياضة."

وأضاف: "كان نايجل مانسيل مصدر إلهام لي منذ الطفولة، مقاتل حقيقي وأسطورة سواء لويليامز أو للفورمولا 1 ككل. هذا الإنجاز يتجاوز بكثير مجرد رقم."

وتابع: "كل مشاركة في جائزة كبرى خلال السنوات الخمس الماضية تمثل العمل الجاد للفريق بأكمله في غروف. خلال الصعود والهبوط، كل سباق ساهم في الرحلة التي يمر بها ويليامز."

وأكمل: "أن يكون اسمي إلى جانب أساطير ويليامز مثل نايجل، ودامون هيل، ورالف شوماخر هو شرف حقيقي ومصدر فخر كبير."

ويُعد هذا الإنجاز إلى حد كبير دليلاً على حجم روزنامة الفورمولا 1 الحالية، إذ حقق ألبون هذا الرقم بعد أكثر من أربعة مواسم فقط، بينما خاض مانسيل سبعة مواسم متقطعة مع الفريق،رغم أن جميعها لم تكن مواسم كاملة.

ومع ذلك، فإن انضمام ألبون إلى ويليامز في 2022 مثّل نقطة تحول في مسيرته، بعدما أنهى موسم 2020 الصعب مع ريد بُل خارج الشبكة في العام التالي.

نايجل مانسيل، ويليامز رينو الصورة من قبل: Motorsport Images

وقد أثبت السائق التايلاندي-البريطاني أنه يد ثابتة وموثوقة لويليامز، إذ ساهم في نقل الفريق من مؤخرة الترتيب إلى مركز قوي في الوسط، لكنه لا يزال يبحث عن إضافة جديدة إلى منصتي التتويج اللتين حققهما مع ريد بُل.

أما مانسيل، فلا يزال السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ ويليامز بـ28 فوزاً، إلى جانب ثلاثة انتصارات مع فيراري، متقدماً بفارق سباقات عن بطل العالم لعام 1996 دامون هيل.

حيث قال مانسيل: "أنا سعيد جداً برؤية أليكسندر يصل إلى هذا الإنجاز، إنه حقاً إنجاز مميز ويستحقه تماماً."

وأضاف: "الالتزام الذي أظهره تجاه ويليامز خلال السنوات الخمس الماضية يقول الكثير عنه كسائق وكشخص."

وتابع: "ليس ألكس فقط، بل الفريق بأكمله يتحرك في الاتجاه الصحيح، وهذا أمر رائع. ليس لدي شك بأنه سيواصل تقديم المزيد من المشاركات مع ويليامز. أما بالنسبة لرقمي في عدد الانتصارات، فلا يمكن استبعاد أي شيء."

لكن أمام ويليامز الكثير من العمل ليصل ألبون إلى هذا المستوى، إذ بدأ الفريق موسم 2026 بشكل بطيء، محققاً 11 نقطة فقط خلال ست جولات ليحتل المركز الثامن في البطولة.