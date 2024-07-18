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ألبون "مستعد" كي يصبح زميل ساينز

قال أليكسندر ألبون أنه مستعد لمواجهة احتمال انضمام كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي، إليه ليصبحا زميلين في ويليامز بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

كارلوس ساينز، شارل لوكلير، فيراري وأليكسندر ألبون، ويليامز

تكلم جايمس فاولز مدير فريق ويليامز مؤخراً أن ساينز هو أول اسم يريده كبديل عن لوغان سارجنت الذي يرزح تحت الضغط منذ بداية الموسم.

وعدا ساينز، هناك أسماء متاحة محتملة مثل فالتيري بوتاس سائق ساوبر. لكن ويليامز تنتظر حتى يحسم ساينز قراره حيال مستقبله كي توقع معه. 

من جهته، أوضح ألبون الذي جدّد عقده مع الفريق لعدة سنوات، أنه سيكون "مسروراً" بمزاملة ساينز وأنه "مستعد للمنافسة" مهما كانت النتائج.

فقال: "بصراحة، ليست لدي فكرة أو مخاوف حيال هوية زميلي".

وأكمل: "بالطبع، سيكون انضمامه أمراً مفيداً على المدى الطويل نظراً للخبرة، والقدرات التطويرية التي سيجلبها للفريق".

واسترسل: "نحن بحاجة للانطباعات والأفكار بالطبع. حين وصلتُ إلى ويليامز من ريد بُل، كان هناك الكثير من الأمور التي جلبتها بالفعل".

واستكمل: "هناك الكثير من الأسماء الممكنة (للانضمام إلى ويليامز). أياً كان السائق، أعتقد أنه سيكون سائقاً ذا خبرة".

وحين سُئِل حول العلاقة مع ساينز مقارنة بغيره من السائقين، ردّ ألبون: "إنها جيدة مثل أي سائق آخر. ليس هناك اختلافات".

واختتم: "في مونتريـال كنا معاً في غرفة الانتظار، ولكن كان هناك الكثير من السائقين سوية".

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