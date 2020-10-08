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ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته

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ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته

قال أليكسندر ألبون أنّ هنالك منافع إيجابية من مزاملة سائق فائق السرعة مثل ماكس فيرشتابن، حيث أشاد بمقاربة الهولندي "غير السياسية" في البطولة.

عانى السائق التايلندي الشاب من أجل ترويض سيارة ريد بُل "آر.بي16" صعبة المراس، كما لم يكن من السهل القيام بذلك في ظل مواجهة خبرة ووتيرة فيرشتابن الشرسة.

بينما من الصعب مُجاراة سرعة فيرشتابن، لكنّ ألبون صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه وجد منافع من وجود معيار جيّد مثل الهولندي للتعلّم منه.

وعند سؤاله إذا ما شعر بأنّ مزاملة سائق مثل فيرشتابن نعمة أم نقمة، قال ألبون: "كلاهما، كونك بالتأكيد تواجه واحدًا من، إن لم يكن السائق الأسرع في البطولة الآن".

وتابع: "إنّه دومًا على الحدود القُصوى، من التجارب الحرة الأولى إلى السباق. لذلك فإنّك دائمًا ما تواجه وقتًا صعبًا لمُجاراته".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت، وكما أرى الوضع، فإنّك تحظى بأفضل بيانات ممكنة كذلك للتعلّم منها. يُمكن القول بأنّ لدي بعض الخبرة، كوني أمضيت موسمًا الآن في البطولة، لكن بالمنظور العام، فأنا ما أزال أتعلّم وأحاول التأقلم".

وتابع: "لذلك أن أكون قادرًا على رؤية مكامن سرعة ماكس والكيفية التي يسجّل بها أزمنته، يكون ذلك جيّدًا للغاية لك كسائق ويمنحك كذلك القدرة على التطوير من قيادتك".

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في المقابل، قال ألبون أنّه وضمن رياضة بهذا المستوى العالي مثل الفورمولا واحد، فليس هنالك مجال لتصوّر أن يساعده فيرشتابن.

مع ذلك، فإنّ ألبون معجب بالطريقة التي يُدير الهولندي بها أموره مع الفريق.

فقال: "الجميع في هذا المستوى المرتفع من رياضة السيارات يُبقون أمورهم لأنفسهم. لا أحد سيستوعب الآخر".

وأردف: "لكن في ذات الوقت، فإنّ ماكس لا يُخفي أي شيء بكل تأكيد، فليس هنالك تلك الطبيعة السياسية بداخله، على الإطلاق. فهو منفتح جدًا في طريقة حديثه".

واختتم: "نمنح الفريق بيانات متشابهة حيال السيارة، وهو أمر مهم للغاية كذلك. إنّه كتاب مفتوح، وأعتقد بأنّ ذلك يكون جيّدًا خلال اجتماعاتنا مع المهندسين وكل شيء. نتحدث بانفتاح حيال ما نحتاجه في السيارة وعادة ما نكون على ذات الاتجاه. وهذا أمر رائع".

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