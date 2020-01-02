ألبون: مجاورة سائق بقوّة فيرشتابن "سبيل جيّد لتسريع عملية تعلّمي"

تمّت ترقية ألبون - الذي خاض أولى مواسمه في سباقات الجائزة الكبرى العام المنصرم - إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل من الفريق الرديف تورو روسو في منتصف موسم 2019 ليحلّ مكان بيير غاسلي.

وسجّل ألبون 76 نقطة مقابل 97 لفيرشتابن خلال السباقات التسعة الأخيرة من الموسم، على الرُغم من أنّ أفضليّة الهولندي على صعيد الوتيرة الخالصة كانت واضحة إذ أكمل موسم 2019 وفي رصيده الانتصارات الثلاثة التي حققتها ريد بُل إلى جانب منصّات التتويج التسع جميعها.

وقد تمكّن التايلندي من الحفاظ على مقعده للموسم المُقبل مع العلامة النمساوية، إذ وبينما يُعدّ تواجد فيرشتابن في الجانب الآخر من المرآب تحديًا ليس بالسهل، لكنّ ألبون أصرّ على أنّه يرى ذلك كعاملٍ إيجابي في موسمه الثاني في الفورمولا واحد.

"أعتقد بأنّ الجميع يعلمون أنّه سريع، يعرفون من هو، ونعم ليس الأمر مختلفًا لديّ" قال ألبون عن فيرشتابن.

وأضاف: "أقدّر مدى سرعته، وذلك أمر جيّد بالنسبة لي، إذ أشعر بأنّه لا يوجد سبيل أفضل كي أتعلّم وأتحضّر من التواجد بجوار واحد من، إن لم يكن، أسرع سائق في البطولة حاليًا".

وتابع: "أعتقد بأنّها طريقة جيّدة لتسريع عمليّة تعلّمي، إذ أرى ذلك كأمر إيجابي وهدف عليّ السعي لبلوغه من أجل أن أغلق ذلك الفارق. هذا ما أريده. أنظر إلى ذلك الأمر على أنّه فرصة كي أبرهن على موهبتي أمام سائق بسمعته".

وبينما كان فيرشتابن - الذي يتواجد ضمن تشكيلة ريد بُل منذ ترقيته إلى الفريق الأساسي في منتصف موسم 2016 - من أبرز نجوم موسم 2019 وتقدّم ليكون المعيار الواضح في فريقه، لكنّ ألبون لا يرى سببًا يمنع من غلق الفارق مع الهولندي.

"كلّ الأمور ممكنة، لم تواجهني مطلقًا لحظة قلت فيها لنفسي «يا إلهي، حسنًا، سأستسلم وأعود أدراجي!». إنّه سريع للغاية، لكنّ ذلك أمر طبيعي. أنا جيّد في المنعطفات، وأعلم أننّي سريع خلالها، وفي العموم قد أكون أسرع منه خلالها بجزئين أو ثلاثة بالمئة من الثانية" قال ألبون.

وأكمل: "تلك هي نوعية الأمور التي تتعامل معها في الفريق، ليس هنالك أمور مستحيلة".

واختتم: "الأمر فقط يتمحور حول ارتياحه مع السيارة، فقد أمضى العديد من الأعوام مع الفريق ويعرف جيّدًا كيف يستخلص كلّ هذه الأزمنة من السيارة، في حين ما أزال أنا ضمن عملية التعلّم".