ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

تعرّض ألبون لحادث بالخروج من المنعطف الأخير من حلبة البحرين الدوليّة في منتصف الحصّة الثانية مُتسبّبًا في رفع العلم الأحمر.

ولحق ضررٌ كبيرٌ بسيارة ألبون، حيث انفصلت ثلاثة إطارات وتضرّر الجناحان الأماميّ والخلفيّ.

وجاء حادث التايلاندي على إثر خروجه عن المسار قليلًا في المنعطف الأخير، وأثناء محاولته تصحيح مساره فإنّ السيارة انزلقت وتوجّهت إلى الحاجز الجانبيّ بقوّة.

وقال ألبون لاحقًا أنّ ضعف التماسك باغته: "تفاجأـ بضعف التماسك حقًا".

وأضاف: "كان ذلك من بين الحوادث الصعبة ذات الزاوية الغريبة، لم يكن ذلك ممتعًا، لكن لا بأس".

وأردف: "رفعت قدمي عن دوّاسة الوقود، لكن من الواضح أنّ ذلك لم يكن كافيًا. عندما يعبر إطارٌ على العشب الاصطناعيّ وآخر يتمتّع بالتماسك فإنّ المفاجأة تأتي حينها".

من جانبه وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الحادث بـ "المحبط"، لكنّه كان مرتاحًا حيال عدم تضرّر المحرّك وحقيقة استخدام ألبون لعلبة تروسٍ قديمة.

وقال حيال ذلك: "تبدو خليّة النجاة على ما يرام، يبدو المحرّك سليمًا، وعلبة التروس ليست خاصة بالسباق، لكنّ كلّ ذلك سيتطلّب عمًا من الشباب هذه الليلة".

وأكمل: "من الصعب تقييم الضرر الماديّ، لكنّه كبير كون السيارة اصطدمت بالحاجز".

وأردف: "أعتقد بأنّ الضرر لحق بثلاث زوايا، والجناح الخلفيّ وكذلك الأمامي، والأنف. إنّه قدرٌ كبير من الضرر".

ويُقاتل ألبون حاليًا للإبقاء على مقعده في ريد بُل بعد موسمٍ صعب شهد معاناته لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن، مُحقّقًا منصّة تتويج وحيدة.

وعبّرت ريد بُل عن إمكانيّة بحثها عن سائقٍ أكثر خبرة مثل سيرجيو بيريز للعام المقبل في حال أرادت تعويض ألبون، لكنّها لا تُمانع في منح الشاب اليافع وقتًا كافيًا لإثبات جدارته.

وقال هورنر أنّ على ألبون نسيان الحادث بالتوجّه إلى بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع، مُشيرًا إلى تأديات المثيرة الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "كان شعوره داخل السيارة يتحسّن طوال جولة إسطنبول وكذلك هنا نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "كانت ردود فعله متناسقة للغاية مع ردود فعل ماكس. من المؤسف أنّه تعرّض لحادث".

وأردف: "لم يُكمل أيّ لفّة على إطارات ميديوم، أي أنّه متأخّرٌ من ذلك الجانب، والحادث لن يُساعد".

وأكمل: "لكن نأمل أن يكون الغد يومًا جديدًا بالنسبة إليه".