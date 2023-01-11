ألبون ما يزال يبحث عن "التوازن المثالي" لتواصله لاسلكيًا مع فريقه ويليامز بعد العدائية المبكرة

وقّع ألبون مع ويليامز قُبيل موسم 2022 بعدما أمضى عامًا كسائق احتياطي لدى ريد بُل التي استغنت عن خدماته كسائق أساسي نهاية موسم 2020.

وتمتع التايلندي بموسم مثير للإعجاب مع ويليامز حيث قاد جهود الفريق في آخر الترتيب وسجّل 4 من النقاط الـ 8 التي سجلتها ويليامز، كما حصل على إشادة إثر جهوده في الموسم المنصرم.

ونتج عن ذلك حصوله على عقد لعدة مواسم ليبقى ضمن صفوف ويليامز لما بعد 2022.

وقد تحدّث أشخاص في إدارة الفريق عن رغبة ألبون في أن يكون أكثر صرامة مع الفريق خارج السيارة، بما فيهم المدير التقني السابق الذي صرّح في البرازيل أن ألبون بحاجة إلى أن يكون أكثر صرامة مع الفريق وأن يدفعنا أكثر بعض الشيء.

واعترف ألبون بأنه كان من الصعب بلوغ التوازن المثالي، لكنه واثق في قدرته على "بلوغ الكثير من خلال ما يقوله".

فقال: "عندما لا تسير الأمور على ما يرام، أتحدث. وعندما تخرج الأمور عن السيطرة، لا أرى أنه من الضروري التحدّث لمجرد التحدث. كل شيء بحاجة إلى أن يكون بنّاءً وبالشكل المناسب".

وأضاف: "أشعر بأن هنالك اختلاف طفيف فيما يتعلق بالذهنية مع ريد بُل وويليامز. الثقافة مختلفة بعض الشيء. وما أزال أحاول التأقلم مع الوضع".

وتابع: "أرغب بطبيعة الحال التواصل مع الفريق بأكثر طريقة بنّاءة قدر الإمكان، وما أزال أحاول إيجاد ذلك التوازن المثالي".

جديرٌ بالذكر أن ألبون قد أوضح بأنه كان "عدائيًا للغاية في رسائله الاسلكية" خلال القسم الأول من الموسم مع ويليامز بسبب "إحباطه من أمور معينة والتفكير في أن الوضع ينبغي أن تكون أفضل من ذلك".