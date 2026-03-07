ألبون: ماراثون سباقات "أستراليا–الصين–اليابان" سيستنزف الجميع

انطلق موسم 2026 هذا الأسبوع مع جائزة أستراليا الكبرى، على أن تتبعها مباشرة جائزة الصين الكبرى بعد أسبوع واحد فقط، ما يعني أن بادوك الفورمولا 1 سيتوجه مباشرة إلى شنغهاي عقب سباق ملبورن.

وسيلي ذلك أسبوع من دون سباقات، حيث ستعود الفرق والسائقون خلاله إلى مقارهم الأوروبية قبل السفر مجددًا إلى سوزوكا للمشاركة في جائزة اليابان الكبرى.

وفي حديثه عبر بودكاست Team Torque الخاص بفريق ويليامز ريسينغ، اعترف ألبون إن بدء الموسم في ملبورن يمثل تحديًا كبيرًا من ناحية الساعة البيولوجية للسائقين.

حيث قال: "انطلاق الموسم في ملبورن ليس جيدًا لساعة أجسامنا البيولوجية. ففي السنوات الأخيرة كانت أول ثلاثة سباقات هي ملبورن ثم الصين ثم أسبوع راحة وبعدها اليابان. ملبورن تخلق فارقًا زمنيًا هائلًا. ثم نذهب إلى الصين، ويكون الأمر أسهل قليلًا. بعد ذلك نعود إلى إنجلترا خلال أسبوع الراحة فنكون في وسط حالة اضطراب التوقيت".

من جانبه، واصل زميله ساينز قائلًا: "ثم تأتي ميامي في الجهة الأخرى".

قبل أن يُكمل ألبون قائلًا: "ما إن تبدأ في التعود على توقيت أوروبا حتى تذهب مجددًا إلى اليابان ثم تعود إلى أوروبا مرة أخرى".

وأضاف: "بداية الموسم تمر بسرعة كبيرة. وبصراحة الأمر مرهق جدًا. أعتقد أنه كذلك بالنسبة للجميع في البادوك، لكنها طريقة صعبة للغاية لبدء الموسم. لذلك يجب أن تدير جدول نومك بشكل جيد جدًا".