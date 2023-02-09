السابق / بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر التالي / سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية
فورمولا 1 / إطلاق سيارة ويليامز 2023 أخبار

ألبون لن "يرمي الحواسب يمنة ويسرة" طلباً لأداء أكبر من ويليامز

أكد أليكسندر ألبون أنه لن يغير من مقاربته في الفورمولا واحد بشكل جذري ولن يقسو بشكل غير مبرر على طاقم عمل فريقه ويليامز، ضمن دوره كقائد للفريق.

ألبون لن "يرمي الحواسب يمنة ويسرة" طلباً لأداء أكبر من ويليامز

سيدخل ألبون موسمه الثاني مع ويليامز في 2023، حيث يتطلع لمواصلة البناء على الأداء الجيد الذي حققه العام الماضي بعد أن حصل على عقد طويل الأمد مع الفريق.

وكان المدير التقني السابق قد تكلم عن ألبون بأنه "لطيف أكثر من اللازم في بعض الأحيان" وأنه يجب أن يكون "أكثر قسوة بعض الشيء"، بينما وصفه يوست كابيتو مدير الفريق السابق بأنه "ليس الشخص الذي يصرخ ويوزع اللكمات".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سيتبنى مقاربة أكثر قسوة الموسم المقبل، أجاب ألبون: "الطريقة التي أعمل بها تهدف إلى استخلاص أكبر ما يمكن من الأشخاص حولي".

وأكمل: "لا أعتقد أنه من الضروري القسوة على الناس".

وأردف: "كل شخص يعمل بشكل مختلف. المسألة تتعلق باستخلاص الأداء الأفضل، كل شخص لديه شخصية مختلفة".

واسترسل: "أنا أركز على قيادة الفريق. وليس من الضروري رمي الحواسيب يمنة ويسرة لتحقيق ذلك!".

من جهته، يرى دايف روبسون مدير الأداء لدى ويليامز بأن ألبون يمتلك "التوازن الصحيح" بالتعامل مع الفريق وهو قادر بالفعل على استخلاص الأفضل من طاقم العمل حوله.

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية
ألكسندر ألبون More from
ألكسندر ألبون
معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

فورمولا 1
إطلاق سيارة ويليامز 2023

معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023 معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو

ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو ألبون يشرح سبب حجزه لوكلير خلال سباق موناكو

ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية

ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية

فورمولا 1
جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى

ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية ألبون يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في السعودية

ويليامز More from
ويليامز
ويليامز: لا خطة واضحة في حال لم يحصل سارجانت على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا واحد

ويليامز: لا خطة واضحة في حال لم يحصل سارجانت على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا واحد

فورمولا 1

ويليامز: لا خطة واضحة في حال لم يحصل سارجانت على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا واحد ويليامز: لا خطة واضحة في حال لم يحصل سارجانت على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا واحد

سارجانت يقترب من مقعد مع ويليامز بعد أداء قويّ في أوستن

سارجانت يقترب من مقعد مع ويليامز بعد أداء قويّ في أوستن

فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

سارجانت يقترب من مقعد مع ويليامز بعد أداء قويّ في أوستن سارجانت يقترب من مقعد مع ويليامز بعد أداء قويّ في أوستن

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: أبيتبول يكشف تأثير خبرته السابقة في الفورمولا واحد على إدارة فريق هيونداي

دبليو آر سي: أبيتبول يكشف تأثير خبرته السابقة في الفورمولا واحد على إدارة فريق هيونداي

دبليو آر سي

دبليو آر سي: أبيتبول يكشف تأثير خبرته السابقة في الفورمولا واحد على إدارة فريق هيونداي دبليو آر سي: أبيتبول يكشف تأثير خبرته السابقة في الفورمولا واحد على إدارة فريق هيونداي

تاناك: مشاركتي في الرالي المحلي كانت "هامة" من أجل الاستعداد لرالي السويد

تاناك: مشاركتي في الرالي المحلي كانت "هامة" من أجل الاستعداد لرالي السويد

دبليو آر سي

تاناك: مشاركتي في الرالي المحلي كانت "هامة" من أجل الاستعداد لرالي السويد تاناك: مشاركتي في الرالي المحلي كانت "هامة" من أجل الاستعداد لرالي السويد

ريكاردو يقود سيارة فورد موستانغ الجديدة

ريكاردو يقود سيارة فورد موستانغ الجديدة

VASC في8 سوبركارز

ريكاردو يقود سيارة فورد موستانغ الجديدة ريكاردو يقود سيارة فورد موستانغ الجديدة

سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية

سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية

فورمولا 1

سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.