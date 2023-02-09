ألبون لن "يرمي الحواسب يمنة ويسرة" طلباً لأداء أكبر من ويليامز
أكد أليكسندر ألبون أنه لن يغير من مقاربته في الفورمولا واحد بشكل جذري ولن يقسو بشكل غير مبرر على طاقم عمل فريقه ويليامز، ضمن دوره كقائد للفريق.
سيدخل ألبون موسمه الثاني مع ويليامز في 2023، حيث يتطلع لمواصلة البناء على الأداء الجيد الذي حققه العام الماضي بعد أن حصل على عقد طويل الأمد مع الفريق.
وكان المدير التقني السابق قد تكلم عن ألبون بأنه "لطيف أكثر من اللازم في بعض الأحيان" وأنه يجب أن يكون "أكثر قسوة بعض الشيء"، بينما وصفه يوست كابيتو مدير الفريق السابق بأنه "ليس الشخص الذي يصرخ ويوزع اللكمات".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سيتبنى مقاربة أكثر قسوة الموسم المقبل، أجاب ألبون: "الطريقة التي أعمل بها تهدف إلى استخلاص أكبر ما يمكن من الأشخاص حولي".
وأكمل: "لا أعتقد أنه من الضروري القسوة على الناس".
وأردف: "كل شخص يعمل بشكل مختلف. المسألة تتعلق باستخلاص الأداء الأفضل، كل شخص لديه شخصية مختلفة".
واسترسل: "أنا أركز على قيادة الفريق. وليس من الضروري رمي الحواسيب يمنة ويسرة لتحقيق ذلك!".
من جهته، يرى دايف روبسون مدير الأداء لدى ويليامز بأن ألبون يمتلك "التوازن الصحيح" بالتعامل مع الفريق وهو قادر بالفعل على استخلاص الأفضل من طاقم العمل حوله.
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