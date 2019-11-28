ألبون: "لفتة جيّدة للغاية" من هاميلتون أن يبعث برسالة اعتذار بعد حادثة البرازيل

كان ألبون سائق ريد بُل في طريقه لحصد أوّل منصّة تتويج له في الفئة الملكة لكنّ تصادمه مع هاميلتون تسبّب في التفاف سيارته في اللفّة ما قبل الأخيرة من السباق بعد الاستئناف الأخير.

وكان هاميلتون على إطارات أجدد عندما توجّه للجهة الداخلية واصطدم بألبون عندما انعطف الأخير، وقد تحمّل بطل العالم كامل المسؤولية في تلك الحادثة بعد السباق، كما تلقّى عقوبة إثر ما حدث.

من جهته، قال ألبون أنّ خسارة منصّة التتويج أمر "مؤلم" لكنّه عبّر عن امتنانه من اعتذار هاميلتون عقب السباق، كما كشف بأنّ بطل العالم ستّ مرّات تواصل معه من جديد ليعتذر مرّة أخرى عمّا حدث.

"الأمر مؤلم، لكن سيكون هنالك بالتأكيد المزيد من الفرص في المستقبل، حتّى لويس اتّسم بروح جيّدة للغاية في التعامل مع ذلك" قال ألبون.

وأضاف: "لقد بعث لي برسالة على الرسائل المباشرة، ليعتذر مرّة أخرى عمّا حدث".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تفاجأ من سرعة تحمّل هاميلتون لكامل المسؤولية وإلقاء اللوم على نفسه، قال ألبون: "نعم، أعتقد ذلك. هنالك ظروف مختلفة، وبالطبّع لا ألقي بالليوم كاملًا على لويس".

وتابع: "هنالك طُرق كنت لأتفادي بها ذلك التصادم، لكنّني تفاجأت في البداية بما حدث، لكنني أعتقد أنّه أحد تلك المواقف التي تجتمع فيها العوامل كلها لحدوث ذلك".

وبالرُغم من تحمّل هاميلتون لكامل المسؤولية فيما حدث على الفور عقب السباق، لكنّ ألبون اعترف كذلك أنّه فقد رؤيته لهاميلتون وانعطف آملًا في عدم وجود البريطاني في ذلك المكان.

وحين سُئِل إذا ما كان ليتعامل مع الوضع بشكل مختلف في حال تكرر ما حدث ودافع في الجهة الداخلية من المنعطف، قال ألبون: "الأمر مزيج من عدّة عوامل. إنّه أحد تلك المواقف التي في حال دافعت فيها أكثر من اللازم داخل المنعطف بمثل هذه الطريقة، فإنّك تفتح مجالك أكثر بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل".

وأكمل: "لا ترغب بخسارة الوقت في أماكن حيث يكون الأمر مكلّفًا أكثر. عندما تتمتّع سيارة بسرعة أفضل، فإنّك وإذا ما أفرطت في الدفاع في كلّ مكان سيتمّ تجاوزك. لذا ومن خلال ما حدث، أرى أنه وفي حال قمت بذلك، فكنت لأفتح المساحة وأخرج عن المسار بعض الشيء خلال المنعطف".

واختتم: "في خضم اللحظة نفسها بدا الوضع مثل تلك الأمور، إذ كنت أفضّل بالطبّع لو لم يحدث ذلك الاحتكاك".