ألبون: لا ضغط إضافي على كاهلي بالرغم من فوز غاسلي في مونزا

أنهى ألبون سباق مونزا بالمركز 15 بعد أن عانى من مشاكل في أرضية سيارته إضافة إلى عقوبة خمس ثوانٍ تلقاها نتيجة حادثته مع رومان غروجان سائق هاس.

سجل السائق التايلاندي 48 نقطة حتى الآن بالمقارنة مع 110 لزميله ماكس فيرشتابن، وحتى قبل مونزا، فإن التكهنات كانت تحيط بمستوى أدائه عند النظر إلى نتائج غاسلي القوية مع ألفا تاوري وإمكانية قيام ريد بُل بتبديلٍ آخر بينهما.

لكن ألبون لا يرى في ذلك تغييراً لموقعه مشيراً إلى أنه من الضروري على الدوام تقديم أداء جيد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كلا على الإطلاق. الضغط دائماً موجود. أعتقد أنه موجود منذ سباقي الأول في الفورمولا واحد. لذا من ناحيتي، أنا أنظر إلى سباقاتي السابقة وأعتقد أن الوضع في تحسّن".

وتابع: "لذا، أنا مسرور من الطريقة التي تسير بها الأمور. أمامنا جولة أخرى، وعلينا التركيز عليها. أعتقد أن مونزا بالتحديد لا تعكس بدقة طبيعة الوضع الحالي".

وأردف: "لكن الأوقات الجيدة ستأتي لا محالة. أنا واثق من قدرتي على تقديم المستوى المطلوب عندما تحين الفرصة".

بالمقابل، أوضح ألبون أن سعيه لتحقيق نتائج جيدة نابعٌ منه وليس بعد ترقيته إلى صفوف الفريق الأساسي.

فقال: "الانضمام إلى أحد فرق الصدارة لهو بالتأكيد عامل محفز، لأنها فرصة للفوز بالسباقات وتحقيق منصات التتويج، لكن فيما يتعلق بالضغط الإضافي فإنه يأتي من داخلي".

وتابع: "أنت تودّ تحقيق النتائج الجيدة أكثر من أي شخص آخر. وذلك لا يتغير في الحقيقة عندما تنتقل من فريق لآخر. ليس هناك تغيير كبير بصراحة".

وشدد ألبون على أن الوتيرة في سباق مونزا كانت أفضل مما بدا الوضع عليه، فقال: "بصراحة، حتى مونزا كانت إيجابية. حقاً. لقد كانت الوتيرة جيدة وكنت مرتاحاً للغاية خلف المقود في مونزا بالمقارنة مع سبا".

وتابع: "بالطبع لم يسر الأمر جيداً خلال السباق، لكنني أحاول النظر إلى الإيجابيات ومواصلة الزخم".

وفيما يتعلق بسباق موجيللو، قال ألبون: "أعتقد أنها أكثر الحلبات تطلباً على الإطلاق. أقل نسبة سرعة هي الرابعة. لذا، ستكون جولة ممتعة، وستكون مجهدة للعُنق، أنا واثق من أننا سنشعر بذلك".

واختتم: "إنها حلبة ممتعة حقاً، من الجميل أن نرى حلبات عريقة ضمن الروزنامة، فهي تمتلك خصائص لا نراها في الحلبات الحديثة".