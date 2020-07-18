ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب

خاض ألبون سباقًا قويًا في جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية حتّى حادثة التصادم التي جمعته بلويس هاميلتون.

مع ذلك، عانى سائق ريد بُل في مُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن خلال المراحل المبكرة من سباق جائزة ستيريا الكبرى، ولا سيّما مع تأثّره بتحبّب على الإطارات، حيث أّنه وبعد تغييرها تمكّن من تحسين وتيرته في طريقه لإحراز المركز الرابع.

من جهته، كان كريستيان هورنر مدير الفريق سريعًا في الدفاع عن ألبون، معترفًا بأنّ على ريد بُل أن تتحلّى بالصبر، حيث ما يزال سائقها الشاب يكتسب الخبرة في الفورمولا واحد.

"في البداية، فقد خضنا سباقين فقط من هذا الموسم" قال ألبون عند سؤاله عن كونه تحت ضغط للحفاظ على مقعده بالفريق لموسم 2021.

وأضاف: "ما يزال الوقت مبكرًا جدًا جدًا. كما أنّ مقاربتي مع الفريق هي ذاتها، الفورمولا واحد هي الفورمولا واحد، كل سائق يكون تحت ضغط لتقديم أداء جيّد. وأعلم بالطبّع أن عليّ القيام بعمل جيّد. لكنّ الوضع هكذا منذ أن كان عمري 8 أعوام، لم يتغيّر شيء في الحقيقة".

وحين سُئِل عن المواضع التي يخسر فيها لصالح زميله، قال ألبون: "لقد بدأت السباق الثاني في الموسم على نحوٍ ضعيف، وتلك كانت المشكلة الأساسية بشكل أو بآخر، لذلك لا أعتقد بأنّ هنالك حاجة للهلع".

وأكمل: "الأمر يتمحور فقط حول إدارة الإطارات بشكل أفضل بعض الشيء، ومعرفة متى يُمكنك أن تضغط ومتي لا يتعيّن عليك ذلك. هذا كل ما في الأمر في الوقت الحالي، حيث أعتقد أنّه وبمجرد أن أشعر بارتياح أكبر مع السيارة، ستتحسّن الوتيرة كذلك".

في المقابل وعند سؤاله عن جوانب خسارة ريد بُل لصالح مرسيدس، قال ألبون: "إنّها مجموعة من العوامل، ليس هنالك جانب محدد. بالنظر إلى ريد بُل رينغ كذلك، فإنّها حلبة بسيطة للغاية. حيث أعتقد بأنّنا كنّا تنافسيين للغاية في المنعطفات البطيئة".

وتابع: "في حين كانت مرسيدس أسرع في بعض المنعطفات عالية السرعة، إلى جانب تمتعهم بأفضلية بعض الشيء على المقاطع المستقيمة، لذا فإنّها جميعًا جوانب نعلمها كسائقين، يُمكننا الشعور بها. لكن لن يكون من السهل اللحاق بهم".

واختتم: "خضنا سباقين فقط على ذات الحلبة. لذلك من الصعب للغاية الحكم على الوضع أو تحديد موقعنا فيما يتعلّق بالأداء. سيتعيّن علينا الانتظار لرؤية ذلك".