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ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

قال أليكسندر ألبون أنّه لا جدوى من "االتحسّر" على خسارة مقعده ضمن صفوف ريد بُل في الفورمولا واحد، كون ذلك لن يساعده على استعادة مكانه في البطولة.

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ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

حلّ سيرجيو بيريز مكان التايلندي مع ريد بُل لهذا الموسم، وذلك بعدما شعرت العلامة النمساوية أنّ ألبون لم يقدم ما هو مطلوب من أجل أن يتمكّن الفريق من منافسة مرسيدس في 2021.

لكنّ ريد بُل حافظت على خدمات ألبون كسائق احتياطي واختبار لهذا العام، حيث أنّ كامل تركيزه ينصب الآن على إقناع مدرائه بأنّه يستحق فرصة ثانية.

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وضمن حديثه لوسائل إعلام مختارة اليوم الاثنين، أوضح ألبون أنّه سرعان ما تخطّى ألم خسارة مقعده، وأنّه الآن يركز بشكل كامل على القيام بما في وسعه لاستعادة مكانه في الفورمولا واحد مع ريد بُل أو ألفا تاوري.

حيث قال عند سؤاله عن الكيفية التي تعامل بها مع أخبار الاستغناء عنه: "كان أمرًا مُحبطًا ودومًا ما سيكون هكذا كون ذلك هو حُلمنا".

وأضاف: "لكن وعلى نحوٍ سريع للغاية بات ذلك أحد هذه الأمور التي لا جدوى من أن تشعرك بالأسف تجاه نفسك. حيث أنّ عليك العودة إلى هدفك والقيام بكل ما في وسعك".

وتابع: "هدفي بالطبع هو العودة إلى البطولة العام المُقبل، وأن أكون مستعدًا لهذا العام كذلك. حيث لا تعلم مطلقًا ما سيحدث فيما يتعلق باللياقة البدنية أو في ظل وجود جائحة كورونا من حولنا".

وأكمل: "تمحورت هذه العطلة الشتوية حول ضمان أن أكون مستعدًا بأفضل طريقة ممكنة، ولائقًا للغاية كذلك، وأن أقوم بكل العمل على جهاز المُحاكاة. وآمُل كذلك أن تكون هنالك أيام يكون بمقدوري فيها قيادة السيارة وخوض بعض تجارب الإطارات، ومثل هذه الأمور".

كما أشار ألبون إلى أنّ الشعور السلبي حيال ما حدث مع ريد بُل لن يوصله إلى شيء، إذ يُدرك جيّدًا أنّه وإذا ما قام بعمل جيّد، فستكون لديه الفرصة للعودة في 2022.

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فقال: "إنّه أمر أحمله معي منذ سن صغيرة، وهو «ما الذي بوسعي القيام به الآن ويمنحني فرصة أفضل ويكون ذا فائدة لي؟». حيث أرى أنّه وإذا ما ظللت تفكّر كثيرًا حول ما حدث، فأنت لا تفعل أيّ شيء يفتح لك أيّة أبواب للعودة".

واختتم: "لذلك أعتقد أنّه عليك سريعًا وضع نفسك في حالة: «ما الذي يُمكنك القيام به كسائق من أجل الحصول على أفضل فرصة؟» وذلك بالنسبة لي كان أن أعود مباشرة إلى وضعي السابق وألا تتملكني أيّة مشاعر سلبية".

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