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ألبون: لا أعتقد أن نوريس قادر على هزيمة فيرستابن

قال أليكسندر ألبون سائق ويليامز أنه لا يعتقد بإمكانية تفوق لاندو نوريس سائق مكلارين على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب الحالي ضمن بطولة السائقين في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

مع بداية مكلارين الجيدة لموسم 2024 الجاري، والوتيرة القوية التي أظهرتها السيارة إضافة لثبات تأدية لاندو نوريس وأوسكار بياستري، فإن الفارق بين فريق ووكينغ وبين ريد بُل تقلص إلى 42 نقطة فقط ضمن المعركة على صدارة ترتيب بطولة المصنعين.

لكن وضمن بطولة السائقين فإن الفارق بين فيرستابن المتصدر وملاحقه نوريس يصل إلى 78 نقطة.

ورغم أن الاحتمالات ممكنة حسابياً، إضافة إلى التكهنات بامتلاك نوريس لما يكفي لتقليص الفارق، لكن ألبون يرى ذلك الاحتمال مستبعداً.

بينما يعتقد آخرون مثل غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق، أن مكلارين قادرة على هزيمة ريد بُل بنهاية الموسم.

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حيث قال ألبون في تصريح لـ "RacingNews365": "لا أعتقد أن لاندو قادر على هزيمة فيرستابن".

وأكمل: "أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على معركة بطولة المصنعين وليس السائقين. بات بوسعنا رؤية منافسة حقيقية على الصدارة في كل سباق".

وتابع: "خلال المواسم الأخيرة، كنا نرى دوماً معارك قاسية في منتصف الترتيب".

واختتم: "الآن، بتنا نرى فرق الصدارة تخوض ذلك الصراع، ومن الرائع رؤية ذلك".

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