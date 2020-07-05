ألبون: كنا نستطيع الفوز بالسباق لولا الحادث مع هاميلتون

أمضى ألبون أغلب سباقه في المركز الثالث خلف ثنائيّ مرسيدس، لكنّه كان قادرًا على إجراء وقفة صيانة للانتقال إلى إطارات "سوفت" خلال فترة سيارة الأمان التي جاءت قبل 20 لفّة من النهاية.

واختارت مرسيدس عدم استدعاء سائقَيها فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون المتصدّرين والإبقاء عليهما على إطاراتهما "هارد" التي كانت بعمر 25 لفّة عند تلك المرحلة.

وتواجد ألبون في المركز الثالث عند استئناف السباق وسارع إلى الهجوم على هاميلتون من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع، وبدا بأنّه أتمّ تجاوز سيارة مرسيدس.

لكنّ الإطار الأماميّ الأيسر لسيارة هاميلتون احتكّ بالإطار الخلفيّ الأيمن لسيارة ألبون، ما تسبّب في التفافها وتراجعه إلى المركز الأخير.

نتيجة لذلك تلقّى هاميلتون عقوبة 5 ثوانٍ بسبب الحادثة ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع في الترتيب الختاميّ.

ومثّلت هذه الواقعة الثانية من نوعها بين ألبون وهاميلتون بالنظر إلى أنّ مشهدًا مماثلًا حدث بينهما خلال جائزة البرازيل الكبرى من العام الماضي.

وقال ألبون بعد السباق: "يجب أن أكون حذرًا حيال ما أقوله الآن لأنّ الواقعة حدثت للتوّ. شعرت حقًا بأنّ بوسعي الفوز بالسباق. بالطبع تمتّعت مرسيدس بأفضليّة الوتيرة اليوم من دون شكّ، لكنّ الشباب قاموا بعملٍ رائع على صعيد الاستراتيجيّة".

وأردف: "عندما أجريت وقفة الصيانة فلم أعلم موقعنا على المسار أو أين سأعود. حالما اتّضح الوضع فقد بدونا في موقعٍ جيّدٍ جدًا".

وأكمل: "علمت حينها أنّهما كانا على إطارات هارد وأنّ اللفّات الخمس الأولى هي التي عليّ الإقدام على التجاوز فيها. تحلّيت بالثقة وكان شعوري جيّدًا داخل السيارة في تلك المرحلة من السباق".

وقال ألبون أنّه في حين أنّ احتكاكه بهاميلتون في البرازيل كان أقرب إلى حادثة تسابقٍ، فإنّ اللوم يقع في مجمله على البريطاني في هذه المرّة.

وقال: "شعرت بأنّ اللوم في واقعة البرازيل كان متكافئًا بيننا، لن أقول بأنّ هذه الحادثة مؤلمة أكثر. لكنّني شعرت بأنّني أتممت التجاوز هذه المرّة، وبدأت بالتركيز على بوتاس. كان الاحتكاك متأخّرًا".

وأضاف: "دائمًا ما تكون هناك مجازفة بالتجاوز من الجهة الخارجيّة، لكنّني تركت أكبر مساحة ممكنة له. كنت على الحافة وعلمت أنّني طالما تركت له كلّ المساحة الممكنة فإنّ الأمر يعود إليه للتسبّب في حادثٍ أم لا".

وعندما سُئل إن كان سيسعى للتحدّث إلى هاميلتون، أجاب: "سأحاول أن أهدأ وسنرى".

وكان هاميلتون قد انطلق من المركز الخامس وشقّ طريقه نحو المركز الثاني على إثر عقوبة التراجع ثلاثة مراكز قبل انطلاقة السباق، ليأتي حادثه مع ألبون ليُمثّل آخر فصلٍ من يومٍ متقلّبٍ بالنسبة إليه.

وقال البريطاني: "لم تكن عطلة نهاية أسبوعٍ رائعة بالنسبة لي".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ما حدث بالأمس كان خطئي بالكامل، وكانت تحضيرات اليوم غريبة كوني تلقّيت عقوبة مفاجئة، لكن ذلك ما حدث ولم يُزعزعني".

وأكمل: "شجّعني ذلك على التوجّه إلى الحلبة والقيادة بأفضل شكلٍ ممكن. أشعر بأنّني فعلت ذلك، وكانت وتيرتي رائعة من أجل اللحاق بفالتيري".

ثمّ تابع: "ما حدث مع أليكس كان غريبًا. لا أصدّق أنّنا احتككنا مجدّدًا، لكن شعرت بأنّها حادثة تسابق عاديّة".

واختتم بالقول: "مهما يكن، سأقبل العقوبة وسأتجاوز ما حدث".