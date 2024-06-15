ألبون كان "يعضّ على شفتيه" تحسّرًا على وزن سيارة ويليامز

بالنظر إلى أن فريق ويليامز تأخر في إنتاج سيارته الجديدة لموسم 2024، بدأ الفريق الموسم بهيكلٍ كان زائد الوزن بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الفريق قد خفض وزن السيارة بمقدار 14 كغم خلال فترة الإعداد للموسم، إلا أن سيارة "اف.دبليو46" لعام 2024 كانت لا تزال أبطأ بـ 4.5 أعشار في كل لفة مما يجب أن تكون عليه.

وأُدخلت الحظيرة البريطانيّة تعديلات على الأرضية وأجزاء أخرى لتخفيف الوزن في جانب ألبون من المرآب بدءًا من سباق إيمولا، بينما لا يزال زميله في الفريق، لوغان سارجنت، ينتظر الأرضية الأخف وزنًا.

وقال ألبون في مونتريال: "كان الأمر صعبًا لأنكم كنتم تسألونني عن الفرق بين سيارة العام الماضي والسيارة الحالية، وكنت أقول لكم إنها أفضل، ولكن كنا نتواجد في المركزين 19 و20".

وأضاف: "كان عليّ أن أعض شفتي قليلاً، ولكن هذا كان السبب الرئيسي. لا يزال هناك أشياء في سيارتنا التي نحتاج إلى تحسينها، لا أنكر ذلك، ولكن كان من الصعب دائمًا الإجابة على أسئلتكم".

وقال ألبون إنه على الرغم من ترقيات إيمولا، فإن سيارته لا تزال زائدة الوزن "بكمية كبيرة"، والتي لم تعاقبها الحلبات الأخيرة بنفس القدر.

ففي موناكو جمع ألبون أولى نقاط ويليامز بحصوله على المركز التاسع، بينما كان على وشك الحصول على مركز من مراكز النقاط في كندا حتى اصطدم به كارلوس ساينز المنزلق على سيارته فيراري.

وقال ألبون: "لا نزال نعاني من زيادة الوزن وبكمية كبيرة. أعتقد أن موناكو الأقل حساسية للوزن وكندا هي الرابعة الأقل حساسية للوزن، لذا كانت حلبات جيدة".

وأضاف: "برشلونة تسير في الاتجاه الآخر، لذا نحتاج فقط إلى الاستفادة القصوى من هذه اللحظات حتى يتم تخفيف وزن السيارة. هناك دفع كبير لمحاولة الوصول إلى الوزن المطلوب قبل نهاية الموسم ولكن سيكون ذلك صعبًا".