ألبون: كان يجب تحذير بيرمان أبكر قبل الحادث

اختار ألبون عدم لوم بيرمان على حادثتهما في التجارب الحرّة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى بعد إعلام ناشئ فيراري بشكلٍ متأخّرٍ باقتراب سائق ويليامز منه.

وكان ألبون قد وصف البريطاني الشاب عبر اللاسلكي لحظة الحادثة بـ "الأحمق". لكنّه غيّر رأيه بشأن الواقعة لاحقًا.

عوضًا عن ذلك يشعر بأنّه كان على فيراري تحذير بيرمان، المشارك في الحصّة الأولى بديلًا عن الفائز بسباق أوستن شارل لوكلير، بالوضع بشكلٍ أبكر، وأنّ البريطاني بُوغت بسرعات الاقتراب الأعلى في الفورمولا 1.

وقال سائق ويليامز: "بالاستماع إلى المحادثات اللاسلكيّة، فأعتقد بأنّه تمّ إعلامه بشكلٍ متأخّرٍ باقترابي".

وأضاف: "بذل قصارى جهده للتسارع في تلك المنعطفات عالية السرعة، لحقنا ببعضنا البعض في أسوأ وقتٍ ممكنٍ".

وأكمل: "أعتقد بأنّه كان هناك فارق سرعة بلغ 100 كلم/س. لا ألوم نفسي، لكنّني لا أعتقد بأنّ اللوم بأكمله يقع على أولي".

وأردف: "أعتقد بأنّه كان من الممكن إعلامه في مرحلة أبكر، وهو جديدٌ على البطولة بالطبع، سرعات الاقتراب في الفورمولا 1 أعلى بكثيرٍ ممّا هي عليه في الفورمولا 2. لكنّ ذلك ليس خطأه".

وحقّق المراقبون في الواقعة، لكنّهم اعتبروا أنّها لا تستحقّ أيّة إجراءات إضافيّة، حيث أشار تقريرهم إلى أنّ "السائقين اتّفقا على أنّ موقع بيرمان لم يكن غير معقول، لكن كان من المؤسف أنّ قريبٌ من خطّ ألبون".

وعلى إثر الضرر الكبير الذي لحق بسيارة ويليامز، لم يُشارك ألبون في الحصّة الثانية بالنظر إلى أنّ عمليّات التصليح المكثّفة امتدّت لوقتٍ طويل.

وبحديثه عن الوقت الذي خسره قال ألبون: "الاقتصار على لفّتين محبط، أمامنا الكثير من العمل للقيام به غدًا. لكن لنأمل أنّ التجارب الحرّة الثانية أقلّ أهميّة من عطلة نهاية أسبوع عاديّة بالنظر إلى تجارب إطارات بيريللي".

واختتم بالقول: "آمل أن لا نكون قد خسرنا الكثير".