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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ألبون كان قلقًا حيال قطع غيار سيارته ويليامز حتى "قبل اصطدامه بالحواجز"

قال أليكس ألبون أنه كان يفكر حيال وضع قطع الغيار لدى فريقه ويليامز حتى قبل أن يرتطم بالحواجز وينسحب من سباق جائزة اليابان الكبرى.

حادثة دانيال ريكاردو وأليكس ألبون في اللفة الافتتاحية من سباق اليابان

زاك موجر/ صور لات

احتكت سيارة آر بي التي يقودها دانيال ريكاردو بسيارة ألبون في اللفة الافتتاحية عند المنعطف الثالث، لتنزلق السيارتان وترتطما بحواجز الإطارات، ويُرفع العلم الأحمر وتستمر إصلاحات الحواجز لحوالي 30 دقيقة.

وبينما حصلت تلك الحادثة على سرعات بطيئة نسبيًا، إلا أن حادثًا أخر كان آخر ما تريده ويليامز في الوقت الحالي.

حيث ما يزال الفريق لا يملك هيكلًا احتياطيًا، وهو ما سبق ودفع لوغان سارجينت لعدم المشاركة في سباق أستراليا بعدما دمّر ألبون هيكله في التجارب الحرة ومنحه الفريق سيارة زميله للمشاركة في السباق.

فيما عاد سارجينت في اليابان ليستخدم الهيكل الذي تم إصلاحه، قبل أن يُفلت من دراما أخرى بعد تعرضه لحادث في التجارب الحرة الأولى.

حادث آخر في السباق اليوم أزّم الوضع أكثر في ويليامز على صعيد إنتاج قطع الغيار للسيارة، حيث أوضح السائق التايلندي أن فكرة تدمير هيكله مرت في عقله حتى قبل الحادثة.

فقال: "مباشرة، وقبل حتى أن أصطدم بالحواجز" قال ألبون ردًا على سؤاله عن الوقت الذي فكر فيه بوضع الهيكل الاحتياطي الذي يمر به فريقه.

وأضاف: "إنه ما لا تحتاجه تمامًا في الوقت الحالي. الاصطدام في حد ذاته كان على سرعة بطيئة نسبيًا، لكنها الطريقة التي ارتطمت بها بحواجز الإطارات، والذي كان مصممًا ليوقفك بعنف كبير".

وتابع: "والآن هنالك تلك الأسئلة المقلقة للغاية، ليس لي، ولكن للسيارة، حيث أن الأضرار ستكون مكلفة".

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