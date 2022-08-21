ألبون: "قيمة النجاح" هي الفارق الأساسي بين ريد بُل وويليامز
قال أليكس ألبون أنه يستمتع بالطريقة التي يتم بها الاحتفال بالنجاحات الصغيرة ضمن فريقه ويليامز في الفورمولا واحد، وذلك بعد مسيرته التي أمضاها مع ريد بُل، حيث يعتقد بأن قيمة النجاح تمثّل الفارق الأساسي بين الفريقين.
تمّت ترقية ألبون من صفوف تورو روسو إلى الفريق الأساسي لريد بُل منتصف موسم 2019 على حساب بيير غاسلي، لكنه عانى مثل الفرنسي من أجل وضع بصمته بجوار زميل مثل ماكس فيرشتابن.
وفي نهاية الموسم 2020 تم الاستغناء عن ألبون لصالح سيرجيو بيريز، حيث أمضى موسم 2021 على الخطوط الجانبية، فقط ليعود إلى البطولة هذا الوسم مع ويليامز.
وبينما تتواجد في ويليامز في الجانب الآخر من شبكة الانطلاق بالمقارنة مع ريد بُل المتواجدة في الصدارة، لكن ألبون أوضح بأنه ما يزال يستمتع بمسيرته في معسكر غروف.
فقال: "عندما يكون هنالك فريق يسعى للفوز، فإنك بالطبع عندما تنهي بالمركز السادس أو السابع، فلا يكون ذلك أمرًا جيدًا. في حين أننا لسنا بعد في الموقع الذي نريده بعد في هذا العام، لكننا نخوض السباقات بشكل مثالي والسيارات تتواجد في مجال أدائها، بمقدورنا الدخول ضمن مراكز النقاط والمنافسة في مجموعة الوسط".
وأضاف: "الفارق الأساسي الذي شهدته مع تغيير الفرق هو قيمة النجاح، وماهية نهاية الأسبوع الجيدة. في بعض الأحيان تخرج من القسم الأول للتصفيات، لكنك شعرت في الواقع بأن لفتك كانت جيدة للغاية، بأن السيارة كانت جيدة بالفعل. تشعر أنكم كفريق قمتم بتعزيز كل شيء".
وتابع: "وعليك حينها أن تعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا حتى وإن كان لا يعكس ذلك للمتابع من الخارج".
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