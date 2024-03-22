ألبون قد يستعمل سيارة سارجانت لبقية جولة أستراليا في حال لم يتم إصلاح سيارته 

لا تمتلك ويليامز هيكلاً احتياطياً متوافراً في أستراليا، لكن جايمس فاولز مدير الفريق أكد أن الخيارات الحالية في حالة عدم إمكانية إصلاح سيارة ألبون، تتمثل في نقله لقيادة سيارة زميله لوغان سارجانت.

ما يعني أن الأمريكي سيبقى خارج المشاركة، وستتمحور مشاركة الفريق بسيارة واحدة فقط لبقية مجريات الجولة.

وكان ألبون قد تعرض لحادثة عنيفة في التجارب الحرة الأولى، حيث ارتطم بالحائط على سرعة عالية.

وأكد الفريق أنه غير مصاب بأي أذى، لكنه لم يشارك في التجارب الحرة الثانية.

وستعمل ويليامز على محاولة إصلاح الهيكل ضمن خط الحظائر المغلق، حيث سيستعمل الفريق الفرصة المسموحة له لذلك.

وسيصدر القرار حيال إمكانية المشاركة بالسيارة من عدمه في المساء بعد التجارب الحرة الثانية.

وأكد فاولز أنه وفي حال عدم إمكانية الإصلاح، فإنه قد يتم اتخاذ قرار بإشراك ألبون بسيارة سارجانت، لأنه يمتلك إمكانية تسجيل النقاط.

كما كشف أن الفريق اتخذ قرار عدم جلب هيكل احتياطيّ مسبقاً، وذلك للسباقات الأولى من الموسم.