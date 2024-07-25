ألبون: فيرستابن وهاميلتون كانا "عدائيين" في حادثة المجر

يعتقد ألبون أنّ فيرستابن وهاميلتون كانا عدائيّين تجاه بعضهما البعض في حادثة سباق جائزة المجر الكبرى، بالرغم من أنّه يعتقد بأنّه كان هناك بعض "الحشر".

حصل سائق ويليامز على المنظور المثالي للحادثة التي وقعت في المنعطف الأوّل من اللفّة الـ 63 في سباق الأحد الماضي.

وكان السائقان قد تجاوزا ألبون بلفّة كاملة على الخطّ المستقيم الرئيسي، بالتزامن مع معركتهما على المركز الثالث في السباق.

لكنّ معركتهما انتهت بشكلٍ درامي عندما انغمس فيرستابن على الخطّ الداخلي لمحاولة انتزاع المركز. وأغلق سائق ريد بُل مكابحه في النهاية، زاعمًا لاحقًا أنّ هاميلتون تحرّك أثناء الكبح، ونتيجة لعبوره بشكلٍ واسع فقد احتك إطاره الخلفيّ الأيسر بالإطار الأمامي الأيمن لسيارة مرسيدس.

ودفع ذلك سيارة فيرستابن في الهواء قبل أن يعبر على المنطقة الأسفلتيّة في الأمام ويتمكّن من العودة. وأبقى هاميلتون على مركزه الثالث، بينما تراجع فيرستابن خلف شارل لوكلير سائق فيراري ليحلّ خامسًا.

وعندما سُئل عن رأيه فيما حدث، أجاب ألبون: "لا تكن صانع شيء يحدث مباشرة! حالما وقعت الحادثة فقد قلت في نفسي: حسنًا، آمل ألا أكون المُلام في ذلك".

وأضاف: "علمت أنّهما كانا قريبين من بعضهما، لكنّني لم أدرك أنّهما بذلك القرب، ولم أدرك بأنّهما متقاربان لدرجة التجاوز!".

وبالتطرّق إلى تفاصيل الواقعة، ومن شعر بأنّ اللوم يقع عليه، قال ألبون: "كلاهما كان عدائيًا: كان ماكس عدائيًا في محاولته، ومن ثمّ أعتقد بأنّه كان هناك بعض الحشر في ذات الوقت".

وأردف: "لكنّ كلّ شيء كان متقاربًا جدًا. أعتقد بأنّ القرار في النهاية كان صحيحًا من قبل المراقبين. أعتقد بأنّها كانت حادثة تسابق".

وكان مراقبو "فيا" قد حقّقوا في الحادثة بعد السباق لكنّهم خلصوا إلى عدم وجود حاجة لاتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة. وفي حين أنّهم شعروا أنّه كان بوسع هاميلتون القيام بالمزيد لتفادي الحادثة، فإنّهم شعروا في ذات الوقت أنّ أيًا من السائقين يقع عليه معظم اللوم.