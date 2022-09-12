ألبون عانى من فشلٍ تنفسي بعد عمليّته
أعلن فريق ويليامز للفورمولا واحد أنّ أليكسندر ألبون عانى من فشل تنفسي بعد جراحة التهاب الزائدة الدوديّة، حيث أمضى التايلاندي بعض الوقت في العناية المركّزة.
مرض ألبون صباح السبت واضطرّ للتغيّب عن بقيّة مجريات جائزة إيطاليا الكبرى، حيث قام نيك دي فريز السائق الاحتياطي بتعويضه في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلنت ويليامز اليوم الإثنين عن أنّ ألبون "عانى من تعقيدات أدّت إلى فشل تنفسيّ" بعد العمليّة، وهو ما كان يعني نقله إلى غرفة العناية المركّزة في مستشفى سان جيراردو.
ومع تحسّن حالته الليلة الماضية، نُقل ألبون إلى غرفته الطبيعيّة يوم الأحد ومن المتوقّع أن يتمّ تسريحه من المستشفى غدًا الثلاثاء.
وجاء في بيان الفريق: "بعد تشخيص ألبون بالإصابة بالتهاب الزائدة الدوديّة صباح السبت، تمّ نقله إلى مستشفى سان جيرارد للعلاج. خضع لجراحة ناجحة في منتصف يوم السبت".
وتابع: "لكنّ أليكس عانى من تعقيدات بعد العمليّة أدّت إلى فشلٍ تنفسي. وتمّ وضعه تحت العناية المركّزة. حقّق تحسّنًا مثيرًا ليلة السبت وتمّت إزالة أجهزة التنفّس الاصطناعيّة صباح الأمس. تمّ نقله إلى الغرفة الاعتياديّة ومن المتوقّع أن يعود إلى منزله غدًا".
وكان دي فريز قد حقّق المركز التاسع ضمن مشاركته في مونزا، وسيكون على أهبة الاستعداد في سنغافورة في حال عدم قدرة ألبون على التسابق هناك.
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