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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون شعر وكأن موسمه كناشئ في الفورمولا واحد "مرّ بسرعة هائلة"

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ألبون شعر وكأن موسمه كناشئ في الفورمولا واحد "مرّ بسرعة هائلة"
19-12-2019

شعر أليكسندر ألبون سائق ريد بُل في الفورمولا واحد وكأن موسم 2019 المنصرم مرّ بسرعة هائلة، حيث اعترف بأنه لم يستوعب بعد بشكل كامل ما حققه في البطولة.

كان ألبون يقود ضمن الفورمولا 2 في 2018 بميزانية محدودة، قبل أن يحظى بفرصة القيادة في الفورمولا إي مع نيسان ليبدّل ذلك بمقعد مع تورو روسو في الفورمولا واحد وذلك بعد قرار متأخر من ريد بُل بإعادته، بعد أن تخلت عن البريطاني من أصول تايلندية من برنامجها للناشئين.

بداية قوية لمسيرته في الفورمولا واحد منحته ترقية إلى فريق ريد بُل الأساسي مكان بيير غاسلي، وبينما لاحق ماكس فيرشتابن ولم ينجح بتحقيق منصة تتويج - بالرغم من اقترابه من ذلك بشكل كبير في البرازيل لكن حادثته مع لويس هاميلتون حرمته ذلك - لكنّ العلامة النمساوية جددت عقده لموسم إضافي.

حيث قال: "صدقاً، إنه شعور غريب للغاية لأنني لم أستوعبه بشكل كامل لكنني في الوقت نفسه أدرك أنني سائق مع ريد بُل. وكأن كل شيء يمرّ بسرعة هائلة خلال موسمك الأول. لا أشعر حقاً أنني أعي أي شيء".

وأكمل: "ما أعتقد أنه أمر جيد! لأنني لا أشعر بالضغط. ذلك أمر جيد، لكنني واثق أنني وخلال الفترة الشتوية سأراجع كل ما حصل وسأحظى بالمزيد من الوقت لنفسي".

وتابع: "كما أنني أعمل على تفهم ما حصل حقاً. لأنك كي تقود لأحد فرق الصدارة في موسمك الأول، أعتقد أنه أمر نادر، حصل مع لويس هاميلتون في مكلارين 2008، لكن تلك كانت آخر مرة يحصل فيها مثل هذا، منذ 10 سنوات".

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بالمقابل، أشار ألبون إلى أن وجود تورو روسو كمظلة حماية ساعده في التأقلم مع ضغوط الترقي للفريق الأساسي.

فقال: "عليك أن تعي جيداً أن التفكير الزائد عن الحدّ لا يفيد. الأفكار موجودة على الدوام عميقاً في ذهنك، ما يحصل والقرارات التي تتخذها وغيرها من الأمور".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، الأمر الوحيد الذي يثبت موقعك هو النتائج. لذا عليك التركيز على القيادة واستخلاص أفضل ما يمكنك من السيارة والفريق اللذان يعتبران بيئة جديدة. الطريقة التي أنظر بها للأمور، ليس أنني بحاجة للقيام بعمل جيد، بل أنني حصلتُ على فرصة".

واختتم: "ذلك يمنحك وجهة نظر مختلفة للمسألة، لأنك سواء كنت مخطئاً أم لا، لطالما كنت أشعر أنه وفي حال لم يسر الأمر على ما يرام، من المفترض أنني أمتلك فرصة لدى تورو روسو. لذا لم يكن الوضع مسألة حياة أو موت".

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