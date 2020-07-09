فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

المشاركات
التعليقات
ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
من قبل:
09-07-2020

قال أليكسندر ألبون أنّه لم يتحدّث إلى لويس هاميلتون منذ حادثهما خلال جائزة النمسا الكبرى الافتتاحيّة لموسم الفورمولا واحد، لكنّه يشعر بأنّه لن يُغيّر مقاربته بعد مراجعة حادثتهما.

شعر سائق ريد بُل بأنّه يتّجه لتحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي قبل حادثته مع هاميلتون ضمن معركتهما على المركز الثاني.

وبعد أن احتكّ به هاميلتون، الذي تلقّى عقوبة 5 ثوانٍ لتسبّبه في الحادثة، اضطرّ ألبون للانسحاب بسبب مشكلة كهربائيّة على سيارته ريد بُل.

وعلى إثر الاحتكاك الثاني من نوعه بينهما في غضون ثلاثة سباقات، كان ألبون حريصًا على مراجعة الواقعة قبل الحديث إلى هاميلتون، لكنّه أكّد عشيّة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى أنّه لم يتواصل مع بطل العالم.

وقال بخصوص ذلك: "لم نتحدّث إثر ذلك، لا يوجد الكثير لقوله. أنا متأكّدٌ من أنّ لويس لم يكن يتعمّد الاحتكاك بي، لكن لا يوجد الكثير لقوله، أركّز على السباق الثاني".

وبعد تحليل الواقعة، حافظ ألبون على اقتناعه بوجود مساحة كافية على المسار لإكمال التجاوز.

وقال بخصوص ذلك: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى شكل المنعطف فإنّ نقطة مغادرته ليست في المكان الذي تبدو عليه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك زاوية كاميرا معيّنة قال من خلالها البعض بأنّه لا يزال هناك طول سيارة كاملة متبقٍ لإتمام التجاوز، لكنّك لا تُغادر المنعطف هناك. لا تُغادره في تلك النقطة، بل بعدها بكثير، ذلك لأنّ المنعطف الرابع طويلٌ جدًا".

وأردف: "لذا طالما أنّني عبرت على حافة المسار ومن ثمّ استدرت مجدّدًا، فتلك هي الطريقة الوحيدة لمنح نفسي مساحة كافية".

وأكمل: "سأقوم بالأمر عينه مجدّدًا بكلّ تأكيد. أعتقد بأنّه يجب القيام بذلك. لا يُمكنك الانتظار خاصة عندما تكون في موقف ضعف على صعيد الإطارات، لا تستطيع الانتظار حقًا، كون لديك أفضليّة وتيرة وجيزة وفقدانك لتلك الأفضليّة مسألة وقت قبل أن يعودوا لتحمية إطاراتهم. لذا لست نادمًا من جانبي".

كما شعر ألبون أنّ عقوبة هاميلتون كانت مناسبة بالرغم من أنّ ذلك دمّر سباقه وإمكانيّة تحقيقه لفوزه الأوّل في البطولة.

وقال: "كان ذلك محبطًا للغاية في البداية، أعني أن تخسر في ذلك الوضع، لكنّني أعتقد بأنّ القرار كان عادلًا، يريدون تطبيق جميع العقوبات بذات الشكل بصرف النظر عن الحادث أو عواقبه".

واختتم حديثه بالقول: "أنا سعيدٌ نسبيًا، ذلك يعني أنّني خسرنا أكثر قليلًا ممّا أردنا".

المقال التالي
فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

المقال السابق

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

المقال التالي

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها

الأكثر شعبية اليوم

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض
فورمولا 1 / فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1
50د

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

أحدث الأخبار

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1
50د

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

2
فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

3
فورمولا 1

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

50د
4
فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

5
فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟ 06:21
فورمولا 1

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها
فورمولا 1

فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض
فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.