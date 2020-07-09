ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

شعر سائق ريد بُل بأنّه يتّجه لتحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي قبل حادثته مع هاميلتون ضمن معركتهما على المركز الثاني.

وبعد أن احتكّ به هاميلتون، الذي تلقّى عقوبة 5 ثوانٍ لتسبّبه في الحادثة، اضطرّ ألبون للانسحاب بسبب مشكلة كهربائيّة على سيارته ريد بُل.

وعلى إثر الاحتكاك الثاني من نوعه بينهما في غضون ثلاثة سباقات، كان ألبون حريصًا على مراجعة الواقعة قبل الحديث إلى هاميلتون، لكنّه أكّد عشيّة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى أنّه لم يتواصل مع بطل العالم.

وقال بخصوص ذلك: "لم نتحدّث إثر ذلك، لا يوجد الكثير لقوله. أنا متأكّدٌ من أنّ لويس لم يكن يتعمّد الاحتكاك بي، لكن لا يوجد الكثير لقوله، أركّز على السباق الثاني".

وبعد تحليل الواقعة، حافظ ألبون على اقتناعه بوجود مساحة كافية على المسار لإكمال التجاوز.

وقال بخصوص ذلك: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى شكل المنعطف فإنّ نقطة مغادرته ليست في المكان الذي تبدو عليه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك زاوية كاميرا معيّنة قال من خلالها البعض بأنّه لا يزال هناك طول سيارة كاملة متبقٍ لإتمام التجاوز، لكنّك لا تُغادر المنعطف هناك. لا تُغادره في تلك النقطة، بل بعدها بكثير، ذلك لأنّ المنعطف الرابع طويلٌ جدًا".

وأردف: "لذا طالما أنّني عبرت على حافة المسار ومن ثمّ استدرت مجدّدًا، فتلك هي الطريقة الوحيدة لمنح نفسي مساحة كافية".

وأكمل: "سأقوم بالأمر عينه مجدّدًا بكلّ تأكيد. أعتقد بأنّه يجب القيام بذلك. لا يُمكنك الانتظار خاصة عندما تكون في موقف ضعف على صعيد الإطارات، لا تستطيع الانتظار حقًا، كون لديك أفضليّة وتيرة وجيزة وفقدانك لتلك الأفضليّة مسألة وقت قبل أن يعودوا لتحمية إطاراتهم. لذا لست نادمًا من جانبي".

كما شعر ألبون أنّ عقوبة هاميلتون كانت مناسبة بالرغم من أنّ ذلك دمّر سباقه وإمكانيّة تحقيقه لفوزه الأوّل في البطولة.

وقال: "كان ذلك محبطًا للغاية في البداية، أعني أن تخسر في ذلك الوضع، لكنّني أعتقد بأنّ القرار كان عادلًا، يريدون تطبيق جميع العقوبات بذات الشكل بصرف النظر عن الحادث أو عواقبه".

واختتم حديثه بالقول: "أنا سعيدٌ نسبيًا، ذلك يعني أنّني خسرنا أكثر قليلًا ممّا أردنا".