اشترك
فورمولا 1 إطلاق سيارة ويليامز
أخبار

ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة

قال أليكسندر ألبون سائق ويليامز في الفورمولا واحد، أن السيارة الجديدة "تبدو مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة، مقارنة بسابقتها.

منشور
أليكسندر ألبون، ويليامز

تألق ألبون في موسم 2023 على متن سيارة ويليامز في الحلبات منخفضة الجر، حيث نافست السيارة على صدارة فرق الوسط في حلبات مثل مونزا ومونتريـال، لكنها عانت من نقاط ضعف عديدة خلال الموسم ككلّ.

وتمثلت أولوية ويليامز في العمل على تحسين خصائص التوجيه للسيارة لمحاولة تسجيل النقاط بشكل دوري على جميع أنواع الحلبات.

ويبدو ألبون متفائلاً حيال ما ستجلبه السيارة الجديدة في موسم 2024.

حيث قال: "إنها تبدو مختلفة جداً، وبالتحديد، الشعور مختلف، بالتالي أحتاج إلى أسلوب قيادة مختلف".

وأكمل: "لا أريد الكلام مبكراً، لكن السيارة السابقة كانت تعاني من نقاط ضعف، خاصة على حلبات مثل موناكو وبرشلونة".

وتابع: "لطالما كانت السرعة المنخفضة مشكلة كبيرة لنا، والكبح كذلك. لكن الأداء على السرعات العالية، والمنعطفات الطويلة لم يكن مثالياً لنا أيضاً".

وأردف: "ضمن جهاز المحاكاة، يمكن أن نرى أن هذه النقاط تحسنت، في الوقت نفسه، يأتي ذلك مع أسلوب قيادة مختلف جداً. حين تخرج السيارة للحلبة، سنحاول فهم هذا الجانب".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كانت الاختلافات في السيارة الجديدة بناء على طلبه وآرائه، أجاب ألبون: "ليس فقط آرائي، بل كل فرد في الفريق حتى من المواسم السابقة حين لم أكن أقود السيارة".

وأكمل: "هذا الموسم بالذات، قمنا بالتضحية بعملية تطوير السيارة السابقة للتركيز على الحالية وتقليص فترة التحديثات اللازمة لضمان محاولة الهجوم والبدء بتغيير جوهر السيارة. هذه هي الخطة، وسنرى ما سيحصل".

يشار إلى أن ويليامز نجحت بالتقدم إلى المركز السابع ضمن ترتيب البطولة الموسم المنصرم.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة
أليكسندر ألبون
More from
أليكسندر ألبون
فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون

فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون

فورمولا 1

فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون

ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز

ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز

فورمولا 1

ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز

ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة

ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة

ويليامز
More from
ويليامز
فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون

فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون

فورمولا 1

فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون

ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد

ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد

فورمولا 1
إطلاق سيارة ويليامز

ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة

ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة

F1 فورمولا 1
إطلاق سيارة ويليامز

ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة

غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة

غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة

F1 فورمولا 1

غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة

تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟ 

تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟ 

F1 فورمولا 1

تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟  تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟ 

ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها

ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها

F1 فورمولا 1

ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك