ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة
قال أليكسندر ألبون سائق ويليامز في الفورمولا واحد، أن السيارة الجديدة "تبدو مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة، مقارنة بسابقتها.
تألق ألبون في موسم 2023 على متن سيارة ويليامز في الحلبات منخفضة الجر، حيث نافست السيارة على صدارة فرق الوسط في حلبات مثل مونزا ومونتريـال، لكنها عانت من نقاط ضعف عديدة خلال الموسم ككلّ.
وتمثلت أولوية ويليامز في العمل على تحسين خصائص التوجيه للسيارة لمحاولة تسجيل النقاط بشكل دوري على جميع أنواع الحلبات.
ويبدو ألبون متفائلاً حيال ما ستجلبه السيارة الجديدة في موسم 2024.
حيث قال: "إنها تبدو مختلفة جداً، وبالتحديد، الشعور مختلف، بالتالي أحتاج إلى أسلوب قيادة مختلف".
وأكمل: "لا أريد الكلام مبكراً، لكن السيارة السابقة كانت تعاني من نقاط ضعف، خاصة على حلبات مثل موناكو وبرشلونة".
وتابع: "لطالما كانت السرعة المنخفضة مشكلة كبيرة لنا، والكبح كذلك. لكن الأداء على السرعات العالية، والمنعطفات الطويلة لم يكن مثالياً لنا أيضاً".
وأردف: "ضمن جهاز المحاكاة، يمكن أن نرى أن هذه النقاط تحسنت، في الوقت نفسه، يأتي ذلك مع أسلوب قيادة مختلف جداً. حين تخرج السيارة للحلبة، سنحاول فهم هذا الجانب".
وحين سُئِل إن كانت الاختلافات في السيارة الجديدة بناء على طلبه وآرائه، أجاب ألبون: "ليس فقط آرائي، بل كل فرد في الفريق حتى من المواسم السابقة حين لم أكن أقود السيارة".
وأكمل: "هذا الموسم بالذات، قمنا بالتضحية بعملية تطوير السيارة السابقة للتركيز على الحالية وتقليص فترة التحديثات اللازمة لضمان محاولة الهجوم والبدء بتغيير جوهر السيارة. هذه هي الخطة، وسنرى ما سيحصل".
يشار إلى أن ويليامز نجحت بالتقدم إلى المركز السابع ضمن ترتيب البطولة الموسم المنصرم.
فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون
فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون
ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز
ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز
ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة
ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة ألبون: "لا فرصة حقيقية" أمام ويليامز في السباقات المقبلة
فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون
فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون
ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد
ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة
ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة
غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة
غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة
تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟
تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟ تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟
ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها
ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.