ألبون: سيارة ويليامز الجديدة تبدو "مختلفة جداً" في جهاز المحاكاة

تألق ألبون في موسم 2023 على متن سيارة ويليامز في الحلبات منخفضة الجر، حيث نافست السيارة على صدارة فرق الوسط في حلبات مثل مونزا ومونتريـال، لكنها عانت من نقاط ضعف عديدة خلال الموسم ككلّ.

وتمثلت أولوية ويليامز في العمل على تحسين خصائص التوجيه للسيارة لمحاولة تسجيل النقاط بشكل دوري على جميع أنواع الحلبات.

ويبدو ألبون متفائلاً حيال ما ستجلبه السيارة الجديدة في موسم 2024.

حيث قال: "إنها تبدو مختلفة جداً، وبالتحديد، الشعور مختلف، بالتالي أحتاج إلى أسلوب قيادة مختلف".

وأكمل: "لا أريد الكلام مبكراً، لكن السيارة السابقة كانت تعاني من نقاط ضعف، خاصة على حلبات مثل موناكو وبرشلونة".

وتابع: "لطالما كانت السرعة المنخفضة مشكلة كبيرة لنا، والكبح كذلك. لكن الأداء على السرعات العالية، والمنعطفات الطويلة لم يكن مثالياً لنا أيضاً".

وأردف: "ضمن جهاز المحاكاة، يمكن أن نرى أن هذه النقاط تحسنت، في الوقت نفسه، يأتي ذلك مع أسلوب قيادة مختلف جداً. حين تخرج السيارة للحلبة، سنحاول فهم هذا الجانب".

وحين سُئِل إن كانت الاختلافات في السيارة الجديدة بناء على طلبه وآرائه، أجاب ألبون: "ليس فقط آرائي، بل كل فرد في الفريق حتى من المواسم السابقة حين لم أكن أقود السيارة".

وأكمل: "هذا الموسم بالذات، قمنا بالتضحية بعملية تطوير السيارة السابقة للتركيز على الحالية وتقليص فترة التحديثات اللازمة لضمان محاولة الهجوم والبدء بتغيير جوهر السيارة. هذه هي الخطة، وسنرى ما سيحصل".

يشار إلى أن ويليامز نجحت بالتقدم إلى المركز السابع ضمن ترتيب البطولة الموسم المنصرم.