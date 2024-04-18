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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ألبون: ربما يتعين على ويليامز "العودة إلى المنزل" إذا ما ستغيّر من مقاربتها بسبب وضع قطع الغيار

قال أليكس ألبون أن فريقه ويليامز ربما عليه أن يختصر الوقت "ويعود إلى المنزل" إذا ما سمح لمخاوف نقص قطع الغيار بالتأثير على مقاربته للتسابق في الفورمولا 1.

ألكسندر ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

واجه السائق التايلندي وزميله لوغان سارجينت بداية صعبة لهذا الموسم في ظل عدم امتلاك ويليامز لهيكل احتياطي أو القدر الكافي من قطع الغيار.

حيث تم سحب سارجينت من المشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بسبب الحاجة لأن يستعمل زميله السيارة الخاصة به، كما تعرض الأمريكي لحادثة في التجارب الحرة الأولى في اليابان، بينما تأزم الوضع أكثر في سباق سوزوكا عندما اصطدم ألبون بالحواجز إثر احتكاكه في اللفة الافتتاحية بدانيال ريكاردو.

هذا وبذلت ويليامز قصارى جهدها لتعويض ذلك التقصير، حيث تعتمد كلتا السيارتين الآن أحدث نسخة من الجناح الأمامي الذي تم تقديمه في اليابان، كما سيستعمل ألبون هيكل طوق معدّل.

لكن وبالرُغم من إدراكه بأن مشكلة قطع الغيار لم تنته بعد، إلا أن ألبون يرى أن الفريق لا يمكنه تحمّل تبعات تغيير مقاربته للتسابق بينما يلاحق أولى نقاطه في هذا الموسم.

حيث قال: "لأكون صريحًا تمامًا، عليك أن تتوجه إلى السباقات وأنت لا تفكر حيال ذلك الوضع".

وأضاف: "المشكلة قائمة بطبيعة الحال، لكن اللحظة التي تنشغل فيها بمسألة الافتقار لقطع الغيار أو أي شيء آخر، ربما يكون من الأفضل لك حينها أن تختصر الوقت وتذهب إلى المنزل".

وتابع: "عليك أن تهجم على نهاية الأسبوع كما تفعل في أي وقت آخر. لا يمكنك التعامل مع السباقات بأي شكل مختلف. يجب أن تكون على الحدود القصوى لتعرف أين هي، وعليك أن تصل إلى ذلك التوازن مع السيارة".

وأكمل: "إنها إحدى تلك المقاربات التي تتطلب منك أن تحجب عقلك عن أي شيء آخر وتخوض السباقات مثل المعتاد".

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