ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

تخلت ريد بُل عن خدمات ألبون ضمن فريقها الأساسي خلال العطلة الشتوية إثر إخفاقه في مجاراة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن على نحوٍ ثابت خلال موسم 2020، ليعوّضه الفريق بسيرجيو بيريز لهذا الموسم.

وعلى عكس من سبقاه في ذلك الدور، دانييل كفيات وبيير غاسلي - واللذين وضعتهما ريد بُل للقيادة لصالح تورو روسو حينها بعد تسريحهما من الفريق الأساسي - فإنّ ألبون لم يحصل بعد على فرصة ثانية في الفورمولا واحد ضمن ما يعرف الآن بفريق ألفا تاوري.

إذا عوضًا عن ذلك، سيشارك التايلندي ضمن جولات مختارة في "دي تي ام" في 2021، بينما يظل سائقًا احتياطيًا/اختبار لدى كل من ريد بُل وألفا تاوري.

وبينما قد يعزز النجاح في "دي تي ام" من سجله في عالم رياضة السيارات، لكنّ ألبون أصرّ على أنّ هدفه الأساسي من برنامج السباقات السياحية هو الحفاظ على لياقة السباقات، وأنّه لا يرى السلسلة كوسيلة للعودة إلى سباقات الجائزة الكبرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الكيفية التي قد يستفيد بها من مشاركاته في "دي تي ام" من أجل كسب عودة إلى الفورمولا واحد في 2022، قال ألبون: "لأكون صريحًا، لن أستفيد الكثير. من جهتي، يتمحور الأمر حول القيام بوظيفتي بأفضل طريقة ممكنة في البطولة نفسها".

وأضاف: "الكثير من جوانب الفورمولا واحد تتمحور أكثر على الأرجح حول كيفية تأدية السائقين الآخرين وما إذا كانت هنالك فرص".

وأردف: "لكن نعم، ليس هنالك الكثير من المتطلبات هنا. بيد أنّ دوري كذلك كسائق احتياطي، وواجباتي على جهاز المحاكاة، والاختبارات، تلك هي الأمور التي ستلعب دورًا أكبر بكثير في عودتي إلى الفورمولا واحد".

هذا ولا يرى ألبون "دي تي ام" كخيار على المدى الطويل في مسيرته، حيث قال: "لا أراها كذلك في الحقيقة. أعني أنّها خيار جيّد الآن. فهي تبقي على تركيزي ولياقتي إن صح القول. لكنني ما أزال أريد التواجد في الفورمولا واحد. وإذا لم ينجح ذلك، عندها سنرى ما سيحدث".

واختتم: "لكنها بطولة لن أرفضها 100 بالمئة بكل تأكيد".