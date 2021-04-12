ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021 التالي / براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

يعتقد أليكسندر ألبون بأنّ واجباته كسائق احتياطي واختبار مع ريد بُل ستلعب دورًا أكبر في تأمين عودة محتملة إلى الفورمولا واحد من أيّ شيء قد يحققه من مشاركته في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام".

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

تخلت ريد بُل عن خدمات ألبون ضمن فريقها الأساسي خلال العطلة الشتوية إثر إخفاقه في مجاراة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن على نحوٍ ثابت خلال موسم 2020، ليعوّضه الفريق بسيرجيو بيريز لهذا الموسم.

وعلى عكس من سبقاه في ذلك الدور، دانييل كفيات وبيير غاسلي - واللذين وضعتهما ريد بُل للقيادة لصالح تورو روسو حينها بعد تسريحهما من الفريق الأساسي - فإنّ ألبون لم يحصل بعد على فرصة ثانية في الفورمولا واحد ضمن ما يعرف الآن بفريق ألفا تاوري.

إذا عوضًا عن ذلك، سيشارك التايلندي ضمن جولات مختارة في "دي تي ام" في 2021، بينما يظل سائقًا احتياطيًا/اختبار لدى كل من ريد بُل وألفا تاوري.

وبينما قد يعزز النجاح في "دي تي ام" من سجله في عالم رياضة السيارات، لكنّ ألبون أصرّ على أنّ هدفه الأساسي من برنامج السباقات السياحية هو الحفاظ على لياقة السباقات، وأنّه لا يرى السلسلة كوسيلة للعودة إلى سباقات الجائزة الكبرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الكيفية التي قد يستفيد بها من مشاركاته في "دي تي ام" من أجل كسب عودة إلى الفورمولا واحد في 2022، قال ألبون: "لأكون صريحًا، لن أستفيد الكثير. من جهتي، يتمحور الأمر حول القيام بوظيفتي بأفضل طريقة ممكنة في البطولة نفسها".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "الكثير من جوانب الفورمولا واحد تتمحور أكثر على الأرجح حول كيفية تأدية السائقين الآخرين وما إذا كانت هنالك فرص".

وأردف: "لكن نعم، ليس هنالك الكثير من المتطلبات هنا. بيد أنّ دوري كذلك كسائق احتياطي، وواجباتي على جهاز المحاكاة، والاختبارات، تلك هي الأمور التي ستلعب دورًا أكبر بكثير في عودتي إلى الفورمولا واحد".

هذا ولا يرى ألبون "دي تي ام" كخيار على المدى الطويل في مسيرته، حيث قال: "لا أراها كذلك في الحقيقة. أعني أنّها خيار جيّد الآن. فهي تبقي على تركيزي ولياقتي إن صح القول. لكنني ما أزال أريد التواجد في الفورمولا واحد. وإذا لم ينجح ذلك، عندها سنرى ما سيحدث".

واختتم: "لكنها بطولة لن أرفضها 100 بالمئة بكل تأكيد".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021

المقال السابق

شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021

المقال التالي

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين ألكسندر ألبون

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021

2
فورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

3
فورمولا 1

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

11دقيقة
4
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

41دقيقة
أحدث الأخبار
لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

11د
براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

41د
ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021
فورمولا 1

شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021

18س
لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري
فورمولا 1

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

22س
أحدث ملفات الفيديو
كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد  05:53
فورمولا 1
09-04-2021

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد 

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

More from
ألكسندر ألبون
ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

ألبون يواجه موسماً خارج السباقات إن خسر مقعده مع ريد بُل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون يواجه موسماً خارج السباقات إن خسر مقعده مع ريد بُل

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

أحدث الأخبار

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.