ألبون: حوادثي الأخيرة ليست انعكاسًا لضغط من أجل مُجاراة فيرشتابن

تعرّض ألبون لحادثة في التجارب الحرّة أو التصفيات في جولات سنغافورة، روسيا والمكسيك على مدار الأسابيع الأخيرة، إذ أجبرته حادثة في التجارب الحرّة الثانية نهاية هذا الأسبوع على تغيير هيكل سيارته لتصفيات أمسٍ السبت، كما كلّفته كذلك الكثير من الوقت على الحلبة.

وقد أصرّ السائق التايلاندي على أنّ بمقدوره العودة من أيّة أخطاء يرتكبها.

فقال: "يبدو الوضع سيئًا لأكون صريحًا، لكنّني تعرّضت لحوداث على متن سيارة تورو روسو كذلك. أنا أضغط، ربما أكثر من اللازم في بعض الأحيان، وذلك هو الثمن في الحقيقة".

وأضاف: "الأمر الأهم هو كيفية عودتي من ذلك، وحتّى الآن كان ذلك الجانب جيّدًا. ما يحدث ليس رائعًا، لكنّه لا يؤثّر على ثقتي بالتوجّه إلى اليوم التالي. وأنا سعيد للغاية من قدرتي على العودة بهذه الطريقة".

وقال ألبون أنّه لا يواجه أيّ ضغط من مدرائه في ريد بُل.

"تسير الأمور بشكل جيّد لأكون صريحًا، الجميع يدعمونني بشكل كبير في الحقيقة. إذ يعلمون أنني أحاول، وأنّ هذه الحوادث لم تحدث وأنا بطيئ، بل وأنا أضغط" قال ألبون.

وتابع: "ليس ذلك مثاليًا بالطّبع، إذ أعتقد بأنّ الخبرة وعدم معرفة السيارة بشكل كامل يُمكن أن يساهما في ذلك. أرى أنّ الأمور كلها على ما يُرام في الوقت الحالي".

وقد عاد ألبون من حادثة يوم الجمعة ليتأهّل في المركز الخامس بالأمس، وذلك بعد تأّخّره بعُشرين من الثانية فقط عن فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى والقسم الأوّل من التصفيات قبل أن يفقد بعضًا من وتيرته. حيث اعترف بأنّ ما خسره من وقت على الحلبة كان مكلّفًا.

حيث قال: "بالطبّع الوقت المحدود على حلبة جديدة لا يُعدّ أمرًا مثاليًا، لكنّني حظيت بشعور جيّد في القسم الأوّل من التصفيات كما كانت لفّتي السريعة قوية. عانيت بعض الشيء في القسمين الأخيرين، لكنّ الوضع كان محتدمًا في المقدّمة كذلك".

وبالنظر إلى أنّ فيرشتابن أظهر قدرة السيارة على حصد قطب الانطلاق الأوّل، فقد اتّفق ألبون على أنّ المكسيك تمثّل أفضل فرصه للمنافسة على منصّة التتويج، إذا ما سارت الأمور لصالحه اليوم.

"أعتقد بأنّ لدينا الوتيرة، لكن علينا أن ننتظر ونرى إذا ما سيكون بوسعنا التقدّم أكثر، تلك هي الخطة. منذ انضمامي للفريق، تُعد تلك بشكل واضح أفضل نهاية أسبوع خضتها مع السيارة" قال ألبون.

واختتم: "سأسعى لمنصّة التتويج، كوني أعتقد أنّ السيارة بمقدورها تحقيق ذلك. أودّ التواجد في خضم المنافسة وأرغب بكلّ تأكيد في المنافسة على بعض النقاط، لكنّها فرصة جيّدة هنا".