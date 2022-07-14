ألبون: حزمة ويليامز الجديدة "منصّة جديدة للبدء منها"

تمّ تقديم الحزمة الجديدة، التي تمثّل تغييرًا كبيرًا في المفهوم التصميمي للسيارة، للمرّة الأولى على سيارة ألبون في سيلفرستون.

لكنّ حصّة التجارب الحرّة الأولى الممطرة وكذلك التصفيات ومن ثمّ انسحاب ألبون في اللفّة الأولى من السباق كانت تعني جميعها عدم قدرة الفريق على جمع بيانات كافية حولها.

وبعد حصوله على عطلة نهاية أسبوعٍ نظيفة في النمسا شهدت حلول ألبون في المركز الـ 12، حصل الفريق على فكرة أوضح حول أداء التحديثات.

"لدينا المزيد من الارتكازيّة، ذلك واضح" قال ألبون عندما سُئل حول التحديثات من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "من الصعب استغلال ذلك في بعض الأماكن، خاصة على هذه الحلبة، مع تغيّر وجهة الرياح".

وأردف: "لا أعلم ما شعر به الآخرون، لكنّ السباق كان صعبًا. لكنّنا حصلنا على ارتكازيّة أكثر، وذلك هو الأهم، وسنُحاول موازنة ذلك".

وأكمل: "لدينا بقيّة الموسم لفعل ذلك. ولدينا منصّة جيّدة للبدء منها والبناء عليها".

واعترف ألبون بأنّه ليس من السهل تحسين السيارة حول هكذا حزمة مختلفة.

وقال: "ترون الفرق الكبيرة واثقة من سياراتها الأساسيّة، ومن ثمّ يشرع كلٌ منها في العمل على دوزنتها أسبوعًا تلو الآخر".

وأكمل: "أدخلنا تغييرًا كبيرًا على السيارة، فلسفة مختلفة، وهو ما يتطلّب وقتًا لفهمها. ترون الفرق الأخرى مثل أستون مارتن التي جلبت حزمة جديدة وهي بصدد التعلّم".