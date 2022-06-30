ألبون: حزمة ويليامز الجديدة في سيلفرستون تتّبع تصميم ريد بُل

ستحصل سيارة ألبون على حزمة التحديثات الكبيرة لهذه الجولة، مع تغييرات على الأرضية والهيكل، وذلك بدءًا من التجارب الحرة في الغد.

في المقابل، سيحصل زميله نيكولاس لاتيفي على السيارة المعتادة، ما سيمكّن فريق غروف من إجراء مقارنة مباشرة بين الحزمتين على مدار نهاية الأسبوع.

"إنها نهاية أسبوع مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا، فلم نحصل على تحديثات كبيرة منذ فترة" قال ألبون.

وأضاف: "وبالطبّع ستبدو السيارة مختلفة ظاهريًا. نأمُل أن تقدم التحديثات الأداء المطلوب، وأن تكون الحزمة أفضل من السابقة".

وتابع: "أعتقد بأن ما سترونه هو أن السيارة ستبدو أكثر مثل البقية. أعتقد كذلك وكما رأيتم، فإن الجميع يتجه نحو تصميم معيّن. الكل بدأ بشكل مختلف بعض الشيء، ولكن الوضع يتغير. حيث يبدو بأنه يتم تبنّي إما تصميم مشابه لفيراري أو ريد بُل".

وأردف: "حزمتنا ستبدو مشابهة أكثر لسيارة ريد بُل، لكنه ليس تطابقًا. إنها وجهة تصميمية اتبعناها. سترون في التجارب الحرة الأولى".

وأكمل: "لكن وكما تعلمون فإن هنالك الكثير من العمل. ذلك تحديث كبير، وليس هنالك الكثير من الجوانب على السيارة التي سيكون عليها ذات الأجزاء مثل الجولة السابقة. وهذا أمر جيد جدًا كذلك".