ألبون: حزمة التحديثات قرّبت ريد بُل كثيرًا من مرسيدس

كان ماكس فيرشتابن – زميل ألبون – في المركز الأوّل المؤقّت مع نهاية المحاولات الأولى في القسم الثالث من التصفيات ضمن جائزة إيفل الكبرى، وتقدّم في البداية على ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون.

وبالرغم من أنّ الهولندي تراجع للمركز الثالث في النهاية، إلّا أنّه قال بأنّ بعض التحديثات التي جلبتها ريد بُل "قدّمت خطوة جيّدة إلى الأمام".

وأشار فيرشتابن إلى أنّ تحديثات ريد بُل تمحورت حول تهدئة السيارة ووصل المقدّمة بالخلف أكثر بالنظر إلى أنّ السيارة عصبيّة بالأساس.

واستخدمت ريد بُل تصميمًا جديدًا لنقطة تثبيت الذراع العلويّة من نظام التعليق، وكذلك قناة تهوية المكابح، لتتّبع تصميمًا مشابه للذي استخدمته مرسيدس في بداية الموسم، إلى جانب بعض الإضافات الانسيابيّة الأخرى.

وحقّق ألبون المركز الخامس في تصفيات ألمانيا، لكنّه أشار فورًا إلى وجود مكاسب من هذه التحديثات.

وقال التايلاندي: "كلّها مكوّنات في الأمام والخلف. لا يُمكننا مقارنتها مع الحزمة السابقة. ذلك لأنّنا لم نُكمل تجارب يوم الجمعة. عادة ما نختبر سيارتين مختلفتين واحدة بالحزمة القديمة وأخرى بالجديدة من أجل المقارنة".

وأضاف: "الشعور جيّدٌ بهذه الحزمة، وهي تبدو سريعة، كان الشعور قويًا منذ التجارب الحرّة الثالثة وكنت سعيدًا بذلك. إنّها خطوة جيّدة إلى الأمام. وتقرّبنا أكثر من مرسيدس".

وأردف: "إنّها حزمة كبيرة بعض الشيء. كنّا نخطّط لها منذ البداية لعطلة نهاية هذا الأسبوع. أعتقد بأنّك إن أردت تغيير شيء ما فلا تحتاج لتغيير كلّ شيء، بل بعض الأجزاء الصغيرة".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الوتيرة التي أظهرتها ريد بُل في التصفيات تُثبت مواصلتها تطوير سيارتها لموسم 2020 بالرغم من نقلها لأغلب تركيزها للعام المقبل.

وقال النمساوي: "نميل لرؤية هذا المنحى المتمثّل في اقتراب ريد بُل قرب نهاية الموسم وأعتقد بأنّ ذلك جيّدٌ للبطولة".

وأضاف: "نحن نتّبع استراتيجيّة نؤمن بأنّها صحيحة، وهي موازنة العام بأكمله ويُمكنكم رؤية بعض نتائج ذلك على المسار هذا العام".

واختتم بالقول: "لكنّك تحتاج لأن تكون متأهّبًا وسريع الحركة، وقبول أنّ المنافسة ستزداد في السباقات القليلة الأخيرة".