ألبون: حادثتي خلال التجارب الحرة الثانية في المكسيك "خطأ محبط"

خسر ألبون السيطرة على سيارته في المنعطف السابع، ليرتطم بحاجز الإطارات خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة المكسيك الكبرى.

تضرر السيارة من تلك الحادثة أدى إلى غياب ألبون عن بقية مجريات الحصة، ما ترك زميله ماكس فيرشتابن مع مهمة إجراء محاكاة التصفيات والسباق لوحده.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام لاحقاً، أكد ألبون أنه لم يصب بأذى وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة حيال ذلك الخطأ "السخيف".

فقال: "أنا بخير، تضرر السيارة ليس بالأمر الجيد، لكن من الواضح أنها ستكون جاهزة ليوم السبت. لكنه خطأ محبط. من الواضح أنني خسرت الكثير من الوقت في التجارب الحرة الثانية".

وأكمل: "خسرت السيطرة على السيارة في مدخل المنعطف، وصعدت على الحفف الجانبية. ما زال عليّ النظر فيما حصل بصراحة لأنني لم أرَ الحادثة بالتفصيل".

إضافة لحادثة ألبون، تعرض لانس سترول سائق ريسينغ بوينت إلى حادثة في التجارب الحرة الأولى، بينما بدا أن الكثير من السائقين يعانون مع ظروف المسار سواء بالخروج إلى المنطقة العشبية في المنعطف الأول أو الانزلاق خارجاً.

وحين سُئِل حيال ظروف المسار، أجاب ألبون: "ليست سيئة جداً. يتعلق الأمر بالارتكازية هنا، لكن الهواء خفيف السماكة، ويصعّب من مهمتنا".

وأكمل: "لكن ذلك واحد من عدة عوامل أخرى. أعتقد أن الجميع ارتكبوا الأخطاء، من الواضح أن خطئي كان الأكبر".

وتابع: "أظهر ماكس أن السيارة سريعة، خاصة في محاكاة السباق".

واختتم: "لذا نعم، ليست تلك نهاية العالم، لكن من الواضح أن تلك الحادثة صعّبت من مهمتنا".