ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
09 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

المشاركات
التعليقات
ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"
11-03-2020

يرى أليكس ألبون سائق ريد بُل أن الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في الفورمولا واحد ستكون "غريبة" بعض الشيء وسط تطبيق الإجراءات الطبية والوقائية من قبل المنظمين للتعامل مع مسألة فيروس "كورونا".

سيقام سباق ملبورن خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، بالرغم من تصاعد وتيرة انتشار فيروس "كوفيد-19" حول العالم.

وتمّ إلغاء جلسة تواقيع السائقين التي تقام عادة في ألبرت بارك، حيث ستستبدل بمقابلات مع السائقين، كما ستتأثر كذلك المؤتمرات الصحفية قبل السباق، حيث تعمل الفرق على تطبيق إجراءات وقائية للحد من اختلاط السائقين بالناس.

وجاء كلام ألبون ضمن حدث إعلامي لفريقه ريد بُل إلى جانب زميله ماكس فيرشتابن في ملبورن، مع منطقة فاصلة تبعد مترين اثنين حول السائقين خلال ذلك المؤتمر الصحفي.

حيث قال: "حتى الآن، السير في ملبورن بات مختلفاً بالتأكيد مع جوّ عام مختلف عما اعتدنا عليه في الماضي".

وأكمل: "ما أعنيه بالماضي، الموسم السابق إذ شاركتُ لموسم واحد. لكن الجو العام مختلف".

وتابع: "لست مطلعاً على الإجراءات المتبعة بكاملها بصراحة فيما يتعلق بكم (الصحفيون)".

واسترسل: "لكن نأمل أن نتمكن من إيجاد التوازن الصحيح ما بين السائقين والفرق لناحية السلامة، ومن الواضح أنها مشكلة جدية، بينما نتمكن من التفاعل مع المتابعين والجمهور بطريقة مناسبة".

اقرأ أيضاً:

وتمّ نقل ثلاثة موظّفين في بطولة العالم للفورمولا واحد على الأقلّ إلى العزل الذاتي ضمن جائزة أستراليا الكبرى أثناء إجراء تحاليل لرؤية إن كان أيٌ منهم يحمل فيروس كورونا.

بالمقابل، وعلى هامش الكشف عن كسوة سيارة رينو لموسم 2020 في ألبرت بارك اليوم، لم يبق سائقا الفريق دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون خلال المؤتمر الصحفي، بل غادرا المكان بعد الكشف.

حيث قال سيريل أبيتبول مدير الفريق: "من الواضح أننا كنا نخطط لهذا الحدث (الكشف عن الكسوة اللونية للسيارة)، لكننا كنا نتوقع ظروفاً أفضل".

وأكمل: "من الواضح أنني أشير إلى ظروف خاصة جداً هنا في ملبورن وأستراليا".

وتابع: "عادة إنها لحظات نحبها جميعنا في سباقات الفورمولا واحد، لذا أردتُ ذكر ذلك".

وأضاف: "أردت القول كذلك أن سائقنا كان من المفترض أن يتواجدا معنا، لكن وبسبب الوضع الحالي، أعفيناهما من هذه المهمة".

واختتم: "آمل أن تتفهموا سبب اتباعنا لهذه الإجراءات".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى

المقال السابق

تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى

المقال التالي

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
قائمة السائقين ألكسندر ألبون
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

٩ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
1 يوم
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
18:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
22:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
20:00
14:00
التجارب التأهيلية
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
23:00
17:00
السباق
السبت ١٤ مارس
الأحد ١٥ مارس
22:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

خمسة أشياء لمتابعتها في جائزة أستراليا الكبرى

13د
3
فورمولا 1

تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى

4
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعلن صفقة شراكة طويلة الأمد مع "أرامكو" السعودية

أحدث ملفات الفيديو

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1
46د

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟ 04:33
فورمولا 1

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟

هدوء ما قبل العاصفة: هوندا 00:52
فورمولا 1

هدوء ما قبل العاصفة: هوندا

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد 01:10
فورمولا 1

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

خمسة أشياء لمتابعتها في جائزة أستراليا الكبرى
F1

خمسة أشياء لمتابعتها في جائزة أستراليا الكبرى

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020
F1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"
F1

ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى
F1

تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى

رينو: صفقة الرعاية الجديدة تعزّز من فرص البقاء في الفورمولا واحد
F1

رينو: صفقة الرعاية الجديدة تعزّز من فرص البقاء في الفورمولا واحد

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.