ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

سيقام سباق ملبورن خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، بالرغم من تصاعد وتيرة انتشار فيروس "كوفيد-19" حول العالم.

وتمّ إلغاء جلسة تواقيع السائقين التي تقام عادة في ألبرت بارك، حيث ستستبدل بمقابلات مع السائقين، كما ستتأثر كذلك المؤتمرات الصحفية قبل السباق، حيث تعمل الفرق على تطبيق إجراءات وقائية للحد من اختلاط السائقين بالناس.

وجاء كلام ألبون ضمن حدث إعلامي لفريقه ريد بُل إلى جانب زميله ماكس فيرشتابن في ملبورن، مع منطقة فاصلة تبعد مترين اثنين حول السائقين خلال ذلك المؤتمر الصحفي.

حيث قال: "حتى الآن، السير في ملبورن بات مختلفاً بالتأكيد مع جوّ عام مختلف عما اعتدنا عليه في الماضي".

وأكمل: "ما أعنيه بالماضي، الموسم السابق إذ شاركتُ لموسم واحد. لكن الجو العام مختلف".

وتابع: "لست مطلعاً على الإجراءات المتبعة بكاملها بصراحة فيما يتعلق بكم (الصحفيون)".

واسترسل: "لكن نأمل أن نتمكن من إيجاد التوازن الصحيح ما بين السائقين والفرق لناحية السلامة، ومن الواضح أنها مشكلة جدية، بينما نتمكن من التفاعل مع المتابعين والجمهور بطريقة مناسبة".

وتمّ نقل ثلاثة موظّفين في بطولة العالم للفورمولا واحد على الأقلّ إلى العزل الذاتي ضمن جائزة أستراليا الكبرى أثناء إجراء تحاليل لرؤية إن كان أيٌ منهم يحمل فيروس كورونا.

بالمقابل، وعلى هامش الكشف عن كسوة سيارة رينو لموسم 2020 في ألبرت بارك اليوم، لم يبق سائقا الفريق دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون خلال المؤتمر الصحفي، بل غادرا المكان بعد الكشف.

حيث قال سيريل أبيتبول مدير الفريق: "من الواضح أننا كنا نخطط لهذا الحدث (الكشف عن الكسوة اللونية للسيارة)، لكننا كنا نتوقع ظروفاً أفضل".

وأكمل: "من الواضح أنني أشير إلى ظروف خاصة جداً هنا في ملبورن وأستراليا".

وتابع: "عادة إنها لحظات نحبها جميعنا في سباقات الفورمولا واحد، لذا أردتُ ذكر ذلك".

وأضاف: "أردت القول كذلك أن سائقنا كان من المفترض أن يتواجدا معنا، لكن وبسبب الوضع الحالي، أعفيناهما من هذه المهمة".

واختتم: "آمل أن تتفهموا سبب اتباعنا لهذه الإجراءات".